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وكيل الحرس الوطني يزور قيادة الإسناد للاطلاع على سير العمل

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس يزور قيادة الإسناد
الكويت مميز
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قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بزيارة إلى قيادة الإسناد للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الوكيل البرجس نقل للمنتسبين تحيات قيادة الحرس الوطني تقديرا لجهودهم في تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة.

‏وأضاف أن الفريق البرجس استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات المكلف بها منتسبو قيادة الإسناد مشيدا بدورهم الحيوي والجهود التي يبذلونها في دعم مهام الحرس الوطني وتعزيز قدراته.

وكان في استقبال وكيل الحرس خلال الزيارة قائد الإسناد العميد مهندس طلال السعيدي وكبار القادة والضباط.

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