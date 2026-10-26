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وزير شؤون الديوان الأميري يزور السفارة الأردنية وينقل تعازي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الى العاهل الأردني بضحايا هجوم الكرك

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح
الكويت مميز
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قام معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح مساء أمس، بزيارة إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت، حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وشعب دولة الكويت إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والشعب الأردني بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب معاليه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ويتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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