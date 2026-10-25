الدوري الإسباني: مبابي يهدي ريال ومورينيو الفوز في الكلاسيكو أمام برشلونة

لاعبو ريال مدريد يجتفلون بتسجيل هدف

أهدى النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز في الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة حامل اللقب والمتصدر، بتسجيله هدفي الفوز 2-1 الأحد على ملعب “كامب نو” في المرحلة العاشرة.

وأوقف مورينيو في الكلاسيكو الأول منذ عودته إلى نادي العاصمة، سطوة برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك الذي حقق الفوز في ست من المواجهات السبع الأخيرة مع ريال مدريد.

وأصبح مورينيو ثالث مدرب لريال مدريد يحقق سلسلة من ست مباريات متتالية من دون خسارة أمام برشلونة، بعد ميغيل مونيوس (بين 1962 و1965) وفيسنتي ديل بوسكي (بين 2001 و2003) وفق شبكة أوبتا الإحصائية.

ويشكّل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لابن الـ63 عاما الذي يعيد إحياء مسيرته في مدريد بعد تجربتين متواضعتين مع فنربهتشه التركي وبنفيكا البرتغالي.

وهو الفوز الرابع تواليا للفريق في مختلف المسابقات، والثامن في آخر تسع مباريات.

وقلّص ريال الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط، ملحقا به الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، والثانية تواليا في مختلف المسابقات للفريق الكاتالوني بعد سقوطه أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

“الموسم طويل جدا”

في برشلونة، دخل ريال مدريد اللقاء بغياب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الموقوف لنيله بطاقة حمراء قبل أسبوعين، كما افتقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي أُعلن غيابه قبل ساعات من المباراة، بسبب إصابته بعارض إنفلونزا.

أصحاب الأرض بدورهم افتقدوا مجموعة من اللاعبين، أبرزهم الفرنسي جول كونديه، إريك غارسيا، داني أولمو والدنماركي أندرياس كريستنسن، وبدا الفريق باهتا بشكل مفاجئ، خاصة في الشوط الأول.

وقال بيدري لمنصة دازون للبث التدفقي “بشكل عام، لم نقدم مباراة كبيرة، في الشوط الأول لم نكن على طبيعتنا، وكانت هناك أمور كثيرة كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل”.

أضاف “أردنا الفوز بالكلاسيكو أمام جماهيرنا، لكن الموسم طويل جدا… لا يُحسم الدوري هنا”.

التهديد الأول لم يتأخر من التركي آردا غولر الذي سدد كرة قوية داخل المنطقة علت مرمى برشلونة (5)، ثم جرّب مرة ثانية بتصويبة نحو المرمى مباشرة تصدى لها الحارس جوان غارسيا (18).

ردّ البرازيلي رافينيا مرتين، الأولى بكرة فوق المرمى (22) والثانية بعيدة عنه (24).

وتلقى برشلونة ضربة قوية بخروج الظهير تشافي إسبارت بسبب إصابة (30)، بعدما كان الفرنسي أوريليان تشواميني قد تدخّل على قدمه قبلها بدقائق واكتفى الحكم بإنذار شفهي.

واختبر الإنكليزي أنتوني غوردون الحارس الروسي أندري لونين الذي خاض أول مباراة رسمية بقميص ريال منذ أيار/مايو الماضي، بتسديدة من زاوية صعبة أبعدها إلى ركنية (38).

وكان مبابي في المكان المناسب لافتتاح التسجيل، ولو عن غير قصد، حين حاول بيدري إبعاد عرضية العاجي يان ديومانديه، لكن الكرة ارتطمت بالمهاجم الفرنسي وأكملت طريقها إلى المرمى (41).

وأهدر لامين جمال فرصة التعادل من مسافة قريبة (45)، ثم حاول رودري التعويض بتصويبة من على مشارف المنطقة تصدى لها لونين (45+1).

في الشوط الثاني، انتفض برشلونة وهاجم مرمى الضيوف أكثر، وأثمرت محاولاته هدفا من رافينيا من داخل المنطقة إثر تمريرة بيدري (61).

ردّ غولر بتصويبة قوية أبعدها غارسيا (63)، ثم حاول جيرارد مارتين من الجهة المقابلة بتسديدة تصدى لها لونين ببراعة (66).

وفي وقت بدا فيه أن برشلونة الأقرب إلى تسجيل الثاني، فعلها مبابي بالثاني مستغلا مجهود البديل مواطنه إدواردو كامافينغا الذي انطلق إلى منطقة الجزاء وقدّم له تمريرة حاسمة وضعته أمام المرمى الخالي بعد خروج غارسيا (87).

بلباو يكتسح خيتافي

اكتسح أتلتيك بلباو ضيفه خيتافي 4-0 على ملعب سان ماميس مواصلا سجله الخالي من الهزائم على أرضه منذ سقوطه في المباراة الافتتاحية.

وتمكّن الفريق الباسكي من استعادة توازنه بعد تعادل وخسارة، بفضل أهداف أليكس بيرنغنر (17)، الغاني إيناكي وليامس (35)، آيتور باريديس (70) ويوري بيرتشيتشي (88)، في حين طُرد ماريو مارتين من الضيوف (86).

ورفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة بانتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 9 نقاط.

ومنذ خسارته في المباراة الأولى افتتاحا أمام إشبيلية (1-3)، لم يخسر بلباو على أرضه في أربع مباريات متتالية.

وأدّت هذه النتيجة إلى تعرّض خيتافي لسلسلة من ست هزائم متتالية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2016.

ولم يحقق خيتافي سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، ولم يعد تفصله سوى نقطة واحدة عن إسبانيول صاحب المركز الثامن عشر.

وفاز ريال سوسييداد على ضيفه ليفانتي 2-1، فيما تعادل سلتا فيغو مع ريال بيتيس سلبا.