موسكو تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

الروسي ألبيغوف خلال منافسات في طوكيو 7 يوليو 2019

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الأحد أن موسكو ستستضيف بطولة العالم لعام 2030.

ولم تُنظم أي بطولة عالم في رياضة أولمبية، صيفية كانت أم شتوية، في روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأصبح رباعو روسيا وروسيا البيضاء مؤهلين للمشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ أن رفعت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتا تعليق عضوية روسيا في يوليو تموز.

وقال الاتحاد في بيان “فيما يتعلق ببطولة العالم للكبار التي ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ستستضيف أحمد اباد (الهند) نسخة عام 2029، بينما ستستضيف موسكو (روسيا) نسخة عام 2030”.