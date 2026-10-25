الحرس الوطني يعلن إجراء تمرين “إسناد 4” خلال الأسبوع الجاري في معسكر التحرير بالتعاون مع عدد من الجهات

الحرس الوطني

نوهت الرئاسة العامة للحرس الوطني بأن قيادة الإسناد ستجري تمرين «إسناد 4» خلال الأسبوع الجاري في معسكر التحرير، بالتعاون مع عدد من الجهات، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام والواجبات، على أن يُقام التمرين الختامي يوم الثلاثاء المقبل.

وأهاب الحرس الوطني بالمواطنين والمقيمين التعاون وتفهم طبيعة التمرين، حيث تتضمن فعالياته سيناريوهات تدريبية تحاكي مختلف المواقف والمهام الميدانية، وقد ينتج عنها بعض الأصوات وتصاعد الدخان، الأمر الذي يأتي ضمن متطلبات التدريب وتنفيذ الفرضيات المقررة.

وأكد الحرس الوطني أن التمرين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية ورفع الكفاءة وتطوير التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة.