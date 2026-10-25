“الشؤون الاسلامية” تقيم صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل في مساجد محددة

وزارة الشؤون الاسلامية

دعت وزارة الشؤون الاسلامية اليوم الأحد أئمة وخطباء إلى إقامة صلاة الاستسقاء صباح يوم السبت المقبل في 125 مسجدا موزعة على مختلف محافظات البلاد إحياء للسنة النبوية الشريفة في طلب نزول الغيث من الله تعالى.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور سليمان السويلم أصدر تعميما إداريا دعا مساجد محددة في محافظات البلاد إلى إقامة هذه الصلاة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأضافت أنه تم تحديد 125 مسجدا في جميع المحافظات وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الاستسقاء والتيسير عليهم من خلال توزيع المساجد المخصصة لإقامة الصلاة على مختلف المناطق السكنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توضيح أسماء المساجد المحددة لإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف المحافظات بما يتيح للمصلين التعرف على أقرب مسجد مخصص لأداء الصلاة.