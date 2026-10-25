“زين الكويت” تحصد جائزتي “أفضل ابتكارات الأعمال” و”أفضل تجارب الشبكات” بتقنيات 5G-Advanced

دعيج العود يتسلّم جوائز زين الكويت خلال الحفل في دبي

عزّزت مجموعة زين سجل إنجازاتها في الابتكارات التكنولوجية بحصد 4 جوائز دولية خلال قمة Telecom Review في دبي، في تأكيد جديد على ريادتها في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى أسواق المنطقة.

وتصدرت زين الكويت هذه الإنجازات بعد تتويجها بجائزتي “أفضل ابتكارات الأعمال بتقنيات الجيل الخامس المتقدم “(5G-Advanced) و”أفضل تجارب شبكات الجيل الخامس المتقدم “(5G-Advanced)، في تقدير يعكس نجاحها في توظيف أحدث تقنيات الاتصالات لتحويل الإمكانات المتقدّمة لشبكتها إلى حلول رقمية مبتكرة وتجارب اتصال استثنائية تُحدث أثراً ملموساً في حياة العملاء اليومية، ودعمها لقطاع الأعمال عبر ابتكارات نوعية تعزز الكفاءة والإنتاجية وتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت زين أن هذا التقدير الدولي يُجسد المكانة الريادية التي رسختها زين الكويت في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدّم، من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات متطورة ترتقي بتجربة المستخدم وتدعم مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الكويت.

وكشفت المجموعة أن الإنجازات التي حققتها امتدت لتشمل زين الأردن التي فازت بجائزة “أفضل تطبيقات التحوّل الرقمي” تقديرا لنجاحها في تطوير حلول وخدمات رقمية مبتكرة دعمت رحلة التحول الرقمي لعملائها ومختلف القطاعات، فيما حصدت شركة “زين-عُمانتل الدولية (ZOI)” جائزة “أفضل حلول الكابلات البحرية” تكريما لدورها البارز في تعزيز منظومة الربط الدولي وتطوير حلول الاتصالات والبنية التحتية العابرة للحدود.

وأكدت زين أن هذه الجوائز تعكس اتساع نطاق الابتكار والتميز عبر عمليات مجموعة زين واستثماراتها المختلفة، بدءاً من تطوير تجارب العملاء وتطبيقات التحول الرقمي، مروراً بتمكين قطاع الأعمال بأحدث التقنيات، وصولا إلى تعزيز منظومات الربط الدولي وتوسيع البنية التحتية الرقمية التي تدعم النمو الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة.

وتعليقاً على إنجازات زين الكويت، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود: “يُجسّد هذا التكريم التزام زين الكويت الراسخ بالتميّز في أداء الشبكة، وحرصنا المستمر على تقديم تجارب اتصال عالية الجودة والموثوقية لعملائنا، فنحن نؤمن بأن الريادة الحقيقية في عالم الشبكات لا تقتصر على تحقيق سرعات قياسية أو تقديم أحدث التقنيات فحسب، بل تكمن في قدرتنا على توظيف هذه التطوّرات لإحداث فارق ملموس في حياة الأفراد، والارتقاء بتجاربهم في التواصل والعمل والتفاعل مع العالم الرقمي”.

وأضاف: “ما يمنح هذا التكريم أهمية خاصة هو أنه يحتفي بجانبين أساسيين في مسيرتنا مع تقنيات الجيل الخامس المُتقدّم، وهما تجربة العملاء والابتكار في قطاع الأعمال، فنحن نعمل على بناء شبكة لا تكتفي بتقديم تجارب رقمية استثنائية في الحياة اليومية، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة أمام الشركات والقطاعات الاقتصادية وروّاد الأعمال للاستفادة من الفرص التي يُتيحها التحوّل الرقمي.”

واختتم قائلاً: “من هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في البنية التحتية الذكية، والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الاتصال المُتقدّمة، لتعزيز الأسس الرقمية للكويت ودعم تطلعاتها نحو اقتصاد أكثر ترابطاً وتقدّماً في تبنّي التكنولوجيا”.

وعلى هامش القمة، شارك العود في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تجربة الشبكات: إعادة تعريف الاتصال”، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقيادات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات بالمنطقة.

وناقشت الجلسة التحوّلات التي يشهدها القطاع مع النمو المتسارع في استهلاك البيانات، وتزايد متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقطاع الأعمال، وانعكاساتها على الاحتياجات المُستقبلية لسعة الشبكات، إلى جانب أهمية الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتوظيف التقنيات الذكية لتحسين أداء الشبكات، والاستثمار المُستدام في البنية التحتية الرقمية.

واستعرض العود تجربة زين في تطوير شبكات الجيل الخامس المُتقدّم، مُسلّطاً الضوء على التحوّل الذي يشهده القطاع من التركيز على السرعات القياسية وحدها إلى توفير أداء مُستقر وموثوق، واتصال سلس داخل المباني وخارجها، وشبكات أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على التكيّف مع المتطلبات الرقمية المُستقبلية.

كما ساهمت زين البحرين في إثراء نقاشات القمة، حيث شارك المدير التنفيذي للشبكات عمار بوعلي في جلسة نقاشية بعنوان “بناء المرونة الرقمية: تعزيز البنية التحتية الحيوية”، تناولت المخاطر والتحديات الرقمية الناشئة، وأهمية الانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى تبنّي نهج استباقي يعزّز جاهزية الشبكات وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تطوير بنية تحتية رقمية أكثر أماناً وموثوقية واستدامة.

وعكست هذه المشاركة التزام زين البحرين المتواصل بتعزيز مرونة شبكاتها، وتبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتقديم تجارب اتصال عالية الجودة والموثوقية لعملائها.

العود مشاركاً في إحدى الجلسات النقاشية

زين الكويت – أفضل تجارب شبكات 5G-A في الشرق الأوسط

جاءت الجائزة تقديراً لجهود زين المُستمرة في تحويل أحدث ابتكارات وتقنيات الشبكة إلى تجارب اتصال مُتميّزة تتّسم بالجودة العالية والموثوقية والاستقرار.

ومنذ إطلاقها لخدمات الجيل الخامس المُتقدّم تجارياً على مستوى الكويت في العام 2025، واصلت الشركة تطوير قدرات شبكتها من خلال الإدارة الذكية للسعات، وتقنيات دمج الحاملات الترددية المُتقدّمة، وحلول تحسين الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وشملت هذه الجهود نجاح زين في إجراء أول اختبار من نوعه في الكويت لدمج ست نطاقات ترددية بتقنيات الجيل الخامس المُتقدّم، محقّقةً سرعات قصوى بلغت 3 غيغابت في الثانية، بما يعكس كفاءة أعلى في استخدام الطيف الترددي، وقدرات مُحسّنة لتغطية الأماكن المغلقة، وأداءً مُتقدّماً في سرعات رفع البيانات.

زين الكويت – أفضل ابتكارات الأعمال بتقنيات 5G-A في الشرق الأوسط

سلّطت هذه الجائزة الضوء على نجاح زين في توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة إلى ما يتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، وتوظيف إمكاناتها في تمكين التحوّل الرقمي لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث توفّر البنية التحتية المُتقدّمة لشبكة زين حلول اتصال عالية الكفاءة لقطاع الأعمال، وتدعم تطبيقات إنترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والحلول الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما عزّزت الشركة جاهزيتها لتلبية الاحتياجات المُتنامية لبيئات الأعمال من خلال نجاحها في إجراء أول اختبار من نوعه على مستوى المنطقة، حقّقت خلاله سرعة قياسية بلغت 31 غيغابت في الثانية، مُبرهنةً على الإمكانات الهائلة للشبكات فائقة السعة في دعم التطبيقات والخدمات الرقمية التي تتطلّب مستويات استثنائية من الأداء والقدرة الاستيعابية.

زين الأردن – جائزة أفضل تطبيقات التحوّل الرقمي في الشرق الأوسط

جاءت هذه الجائزة تقديراً لالتزام زين الأردن المتواصل بتسريع وتيرة التحوّل الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، من خلال تبنّي أحدث التقنيات وتطوير حلول رقمية مبتكرة، حيث يعكس التكريم جهود الشركة في تحديث منظومتها الرقمية، ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وتقديم خدمات رقمية أكثر سلاسة تتمحور حول احتياجات العملاء، بما يُعزّز دورها في دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

“زين-عمانتل الدولية” – أفضل ابتكارات وحلول الكابلات البحرية في الشرق الأوسط

حصدت شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) هذه الجائزة تقديراً لإسهاماتها في تطوير حلول الربط الدولي وتعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة، حيث يعكس التكريم جهود الشركة في ابتكار حلول مُتقدّمة للاتصال عبر الكابلات البحرية، تُسهم في زيادة سعة الشبكات وتعزيز مرونتها وموثوقيتها، بما يُواكب الطلب المتنامي على خدمات نقل البيانات الدولية عالية الأداء.

وكان للشركة دور محوري في تحقيق إنجاز طبي وتكنولوجي عالمي بالتعاون مع زين الكويت في 2025، تمثّل في نجاح إجراء عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين الكويت والبرازيل، عبر مسافة تجاوزت 12 ألف كيلومتر، لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأسهمت زين-عُمانتل الدولية في تحقيق هذا الإنجاز من خلال توفير حلول الربط الدولي فائقة السرعة ومنخفضة زمن الاستجابة، بما ضمن اتصالاً موثوقاً ومستقراً بين الفريق الطبي والمريض على امتداد قارتين.

وتُعد قمة Telecom Review لقادة الأعمال إحدى أبرز الملتقيات الإقليمية والعالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تجمع نخبة من كبار التنفيذيين وقيادات التكنولوجيا والجهات التنظيمية وروّاد الابتكار، لتبادل الرؤى والخبرات حول أحدث التوجّهات التقنية ومُستقبل الاتصال الرقمي.