الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة متفرقة رعدية أحيانا تستمر حتى نهاية الأسبوع وفرص لتشكل الضباب

مدينة الكويت

قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد شهدت منذ صباح اليوم الأحد سقوط أمطار خفيفة متفرقة تستمر خلال الايام المقبلة على أن تزداد فرصها الخميس المقبل وتكون رعدية أحيانا مع انخفاض للرؤية الافقية بسبب الضباب.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وأوضح أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مبينا أن فرص الأمطار الخفيفة ستستمر بتفاوت خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن الرطوبة سترتفع وتستمر طوال الاسبوع ويتكون الضباب ليلا خاصة على المناطق الساحلية والزراعية مع انخفاض للرؤية الافقية وتزداد فرص الأمطار المتفرقة يوم الخميس المقبل وتكون رعدية أحيانا يصاحبها نشاط بالرياح.

ودعا المواطنين والمقيمين لضرورة متابعة النشرة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.