"بليمز" و"أووف" توقعان شراكة استراتيجية

أعلنت شركة بليمز لتصميم وإدارة مواقع الإنترنت، المشغّلة لمنصة «بليمز» المتخصصة في تسوّق الهدايا وإرسالها، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أووف جروب لتجارة الجملة والتجزئة، التي تعمل تحت العلامة التجارية «أووف»، والمتخصصة في الألعاب والمجسمات والمقتنيات الترفيهية للأطفال والكبار.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لـ«بليمز» سليمان يعقوب الطراح، والرئيس التنفيذي لـ«أووف» سليمان أحمد الخبيزي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع خيارات الإهداء، والجمع بين خبرة «بليمز» في الإهداءات الرقمية وتنوّع منتجات «أووف» من الألعاب والمقتنيات.

وبموجب الشراكة، أصبحت تشكيلة من ألعاب «أووف» ومقتنياتها متاحة للطلب عبر تطبيق «بليمز»، مع إمكانية التوصيل في اليوم نفسه إلى مختلف مناطق الكويت، بما يتيح للعملاء خيارات إضافية من الهدايا التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

وبهذه المناسبة، أكد الطراح أن الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية في مسيرة «بليمز» نحو توسيع مفهوم الإهداء، قائلاً: «لا نريد أن نكون مجرد منصة لشراء الهدايا، بل الوجهة الأولى لكل من يفكر في إسعاد شخص عزيز عليه. فالهدية لم تعد مرتبطة بالزهور والمناسبات التقليدية فحسب، بل أصبحت وسيلة للتعبير عن اهتمامات الأشخاص وشغفهم، مهما اختلفت أعمارهم».

وأضاف: «شراكتنا مع أووف تأتي امتداداً لاستراتيجيتنا في استقطاب علامات تجارية متميزة تقدّم قيمة حقيقية لعملائنا، ونسعى من خلالها إلى إتاحة خيارات متنوعة من الألعاب والمقتنيات، إلى جانب الزهور والحلويات والهدايا، ضمن تجربة تسوّق وإهداء سهلة ومتكاملة».

من جانبه، أعرب الخبيزي عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تمثّل فرصة لتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، وتقديم منتجات «أووف» ضمن تجربة الإهداء التي توفرها «بليمز».

وقال الخبيزي: «نؤمن بأن الألعاب والمقتنيات ليست حكراً على الأطفال، بل أصبحت جزءاً من اهتمامات وهوايات مختلف الفئات العمرية. ومن خلال شراكتنا مع بليمز، نتطلع إلى إتاحة منتجاتنا لشريحة أوسع من العملاء، وتقديم تجربة تجمع بين تنوّع الخيارات وسهولة اختيار الهدية وإرسالها».

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لاستراتيجية «بليمز» الرامية إلى تعزيز مكانتها في سوق الإهداءات، من خلال تنويع فئات المنتجات والتعاون مع علامات تجارية متخصصة، بما يواكب تطوّر أذواق المستهلكين واحتياجاتهم في السوق الكويتي.