سمو أمير البلاد يعزي ملك الأردن بضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.