وزير الشباب والرياضة: دعم الرياضة المجتمعية ينعكس إيجابا على جودة الحياة

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة يشارك في فعالية (تجمع السبت) التي نظمها النادي الكويتي للدراجات الهوائية على جسر الشيخ جابر الأحمد

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم السبت حرص الدولة على دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تسهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة بما ينعكس إيجابا على صحة الفرد وجودة الحياة في المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في فعالية (تجمع السبت) التي نظمها النادي الكويتي للدراجات الهوائية على جسر الشيخ جابر الأحمد بمشاركة مجموعة من هواة ومحبي رياضة الدراجات الهوائية.

وقال الجلاهمة إن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجا مميزا للرياضة المجتمعية لما توفره من فرص تجمع مختلف الفئات العمرية حول نشاط رياضي مشترك وتسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن مشاركة الشباب والرياضيين في هذه الأنشطة تعكس تنامي الوعي بأهمية الرياضة ودورها في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والحيوية مؤكدا أن دعم مثل هذه المبادرات يأتي ضمن توجهات الهيئة العامة للشباب والرياضة الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.

وأشار إلى أن رياضة الدراجات الهوائية تعد من الرياضات التي تجمع بين النشاط البدني والتفاعل المجتمعي مشيدا بجهود النادي الكويتي للدراجات الهوائية في تنظيم هذه التجمعات ودوره في استقطاب الهواة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأكد الجلاهمة أن الرياضة لا تقتصر على المنافسات والبطولات بل تمثل ثقافة مجتمعية تسهم في تعزيز الصحة العامة وترسيخ القيم الإيجابية مشددا على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية والمبادرات الشبابية لتوفير مزيد من الفرص التي تجعل ممارسة الرياضة جزءا من الحياة اليومية.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الدراجين جولتهم على جسر الشيخ جابر الأحمد مثمنا الروح الرياضية والحماس الذي أظهره المشاركون ومتمنيا استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الحراك الرياضي والمجتمعي في البلاد.

يذكر أن فعالية (تجمع السبت) ينظمها النادي الكويتي للدراجات الهوائية بهدف جمع هواة ومحبي هذه الرياضة وتشجيع ممارستها وتعزيز انتشار ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع الكويتي.