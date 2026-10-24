بلدية الكويت: تكثيف الدور الرقابي بحملات ميدانية تفتيشية بجميع محافظات البلاد

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت اليوم السبت تكثيف الدور الرقابي من خلال شن حملات ميدانية تفتيشية بجميع المحافظات في البلاد على اكثر من صعيد.

واكد مدير ادارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للبلدية محمد السندان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحملات الخاصة ستشمل اعمال السلامة والنظافة والبناء وتراخيص الخدمات لمختلف الانشطة وجميع انواع الاعلانات تطبيقا للوائح وانظمة البلدية.

وأوضح السندان أن فرق ادارة السلامة تولي اهتماما بالغا في مراقبة اعمال الامن والسلامة لمواقع الترميم والبناء والحد من رمي الأنقاض.

واضاف ان الفرق ستقوم في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقاولين المخالفين إلى جانب الكشف على مواقع التشوينات بمختلف أنواع عقودها للتأكد من مدى الالتزام باشتراطاتها مبينا ان الفرق الرقابية تكثف من عملها الرقابي في مجال اشغالات الطرق برفع القوارب البحرية من الساحات والميادين والمواقف العامة في المناطق الخدمية والحرفية والصناعية والتجارية الاستثمارية.

وذكر انه سيتم الزام مخالفي لائحة اشغال الطريق على ايقاف قواربهم في الاماكن المسموحة والمخصصة للقوارب إلى جانب قيام فرق النظافة العامة في مراقبة مستوى النظافة في المناطق ذات الكثافة العالية للحد من مخالفات لائحة النظافة.

وأفاد السندان بأن فرق تدقيق ومتابعة خدمات البلدية ستواصل أعمالها الرقابية بمراقبة الأسواق العامة فيما يخص أسواق الجملة والتجزئة وكذلك الكشف على التراخيص الصحية للمحال بكافة أنواع أنشطتها.

وثمن الدور الرقابي الفاعل للكوادر الوطنية من المهندسين من خلال التدقيق والمتابعة الهندسية على أعمال البناء والتشييد بتطبيق لائحة البناء بمختلف جدواها حسب الاستخدامات سواء السكن الخاص والنموذجي أو الخدماتي أو الاستثماري أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.