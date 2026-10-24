مسرحية “زين” تأسر قلوب الأطفال والعائلات في الرياض بنجاح جماهيري استثنائي

فريق عمل مسرحية "أميرة قلبي زين" في الرياض

احتفت مجموعة زين بالنجاح اللافت الذي حققته مسرحية “أميرة قلبي زين” في انطلاقتها الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أسر العمل المسرحي أكثر من 32,600 متفرج في عروض نفدت تذاكرها بالكامل، وهو إنجاز يبرز الصدى الإقليمي لأعمال زين المسرحية الموجهة للأسرة والطفل.

وأُقيمت العروض على مسرحThe Venue بمدينة الرياض خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026، بواقع عرضين يوميا، وسط إقبال جماهيري استثنائي أدى إلى نفاد تذاكر جميع العروض، مبينة أن المسرحية سرعان ما تحولت إلى واحدة من أبرز التجارب الترفيهية التي حظيت باهتمام الجمهور خلال الموسم، مدعومة بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت مشاهداته 57 مليون مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات والانطباعات الإيجابية من الجمهور والمؤثرين والنقاد.

ويعكس نجاح هذا العمل الفني للأطفال التزام زين بتحقيق غايتها المؤسسية “تواصل دائم – حياة أجمل”، وتحقيقها إلى واقع ملموس، من خلال تجارب تبعث البهجة، وتوثق الصلات الوجدانية، وتجمع أفراد المجتمع، ومد أثرها إلى ما هو أبعد من خدمات الاتصالات التقليدية.

وجاء الإنتاج بقيادة مجموعة زين، وبدعم من زين السعودية التي تولت التنسيق المحلي والتيسير الميداني، وبالشراكة معJoy Productions ومنصة webook وشركة Sela، حيث أظهر هذا التعاون الناجح قدرة المجموعة على تقديم تجارب ترفيهية واسعة النطاق في مختلف أسواق عملياتها بالمنطقة، من خلال الجمع بين المواهب الإبداعية والشراكات الاستراتيجية للتواصل مع الجمهور بأساليب هادفة.

وتستند انطلاقة مسرحية زين في الرياض إلى مسيرة حافلة تمتد لأكثر من 15 عاما، رسخت خلالها المجموعة مكانتها كإحدى المؤسسات التي تقدم أبرز المبادرات المسرحية الموجهة للأطفال والعائلات في المنطقة، إذ نجحت أعمال المجموعة المسرحية على مدار السنوات، ولاقت استحسانا لدى جمع الأجيال من خلال القصص الملهمة والموسيقى المميزة، والرسائل الإيجابية التي صنعت تجارب إنسانية مشتركة تجاوز أثرها خشبة المسرح.

فريق عمل مسرحية “أميرة قلبي زين” في الرياض

ومن خلال مسرحية “أميرة قلبي زين”، عاش الجمهور تجربة مسرحية متكاملة جمعت بين الموسيقى والخيال والتصاميم المسرحية الإبداعية والمؤثرات البصرية المتطورة، وتمحورت أحداث العمل حول قصة ملهمة تحتفي بالثقة بالنفس والشجاعة واللطف والأمل والمثابرة، وتشجع الأطفال على التعبير عن ذواتهم والسعي وراء أحلامهم واكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم.

ويعكس الإقبال الكبير الذي شهدته العروض في الرياض تنامي شعبية مسرحية زين في المنطقة، وقدرة المحتوى الإبداعي الهادف على الوصول إلى مختلف الثقافات والمجتمعات وتحقيق ارتباط حقيقي مع الجمهور.

ويعزز هذا النجاح مكانة زين بوصفها إحدى أكثر العلامات التجارية حضورا وتقديرا في المنطقة، إذ قدرت مؤسسة براند فاينانس (Brand Finance) قيمة علامة زين التجارية بـ 4.039 مليارات دولار، بنمو سنوي نسبته 16.1%، ودخلت ضمن أكبر 25 علامة تجارية للاتصالات في العالم بحصولها على تصنيف AAA- ، ويعكس توسع مسرح زين إلى السعودية استمرار استثمار المجموعة في الإبداع والتجارب الثقافية والتفاعل الهادف مع الجمهور، بما يعزز ارتباط الجمهور بالعلامة التجارية ويوثق الصلات الوجدانية مع المجتمعات في مختلف أسواق عملياتها.

واختتمت مجموعة زين بتوجيه الشكر والتقدير إلى آلاف العائلات ورواد المسرح الذين تفاعلوا مع العمل، وإلى فريق الممثلين والكوادر الإبداعية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح، فقد شكلت هذه الانطلاقة التاريخية في الرياض فصلا جديدا في مسيرة مسرح زين للأطفال بتحويل الخيال إلى واقع، وصناعة تجارب لا تُنسى للعائلات.