بنك الكويت الوطني راعٍ استراتيجي لقمة MoneyTech 2026

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان

أعلن بنك الكويت الوطني رعايته الاستراتيجية لـ MoneyTech 2026، القمة السنوية الرائدة التي تجمع نخبة من صناع القرار وقادة الاستثمار والأعمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء المنطقة، والمقرر انعقادها في الأول من نوفمبر 2026 بفندق سانت ريجيس الكويت.

وتأتي مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث تأكيداً على التزامه بدعم المبادرات والمنصات الحوارية التي تسهم في استشراف مستقبل القطاع المالي وتعزيز تبادل الخبرات والرؤى حول التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تعيد رسم ملامح الصناعة المالية عالمياً.

وخلال جلسة حوارية بعنوان: “كيف تعيد الخدمات المصرفية الرقمية تشكيل تجربة العميل وسلوكه؟”، سيشارك الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ محمد العثمان، في أعمال المؤتمر إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين، حيث يناقش المشاركون أبرز اتجاهات الأسواق المالية، ومستقبل إدارة الثروات، وفرص الاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات المالية وتعزيز تجربة العملاء.

وتنعقد النسخة الخامسة من مؤتمر MoneyTech بتنظيم من جريدة “الجريدة” وتركز هذا العام على الشركات والمؤسسات التي نجحت في تجاوز التحديات الاستثنائية التي شهدتها الأسواق العالمية، وتمكنت من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النمو.

وتجمع القمة مجموعة من مديري الثروات والمستثمرين وشركات رأس المال الجريء ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا من مختلف دول الخليج، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، من بينها استراتيجيات الاستثمار في أوقات عدم اليقين، ومستقبل عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة توطين الثروات الإقليمية، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية لدعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يؤكد بنك الكويت الوطني مواصلة دوره الريادي في قيادة التحول الرقمي وتطوير الحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وكفاءة.

وتعكس رعاية البنك للمؤتمر حرصه المستمر على دعم المبادرات التي تجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في إثراء النقاش حول مستقبل الخدمات المالية والفرص التي ستشكل ملامح الاقتصاد الرقمي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.