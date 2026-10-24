وزير الصحة: الاستثمار في الكوادر الوطنية ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يلقى كلمة الافتتاح للمؤتمر الطب الباطني الثاني الذي ينظمة مستشفى العدان

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنميتها وتمكينها علميا ومهنيا يمثل ركيزة أساسية وأولوية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التطوير المستدام للخدمات الطبية في دولة الكويت.

وقال الوزير العوضي في كلمته خلال افتتاح (مؤتمر الطب الباطني الثاني) الذي ينظمه مستشفى العدان إن المؤتمرات والملتقيات العلمية تجسد الحرص على ترسيخ ثقافة البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر وتوفر منصة مهنية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية.

وأشار إلى مسيرة مستشفى العدان الممتدة على مدى 45 عاما منذ بدء خدماته الصحية عام 1980 وافتتاحه رسميا عام 1981 مشيدا بما شهده المستشفى وقسم الطب الباطني من تطور وتوسع في التخصصات الدقيقة وتحديث للبنية التحتية وتعزيز للتكامل بين الأقسام.

وأوضح أن قسم الطب الباطني بمستشفى العدان شهد نقلات نوعية شملت تطوير خدمات أمراض الدم الإكلينيكية والأمراض العصبية والسكتات الدماغية والاضطرابات الحركية فضلا عن العيادات التخصصية للسمنة والجهازين الهضمي والتنفسي وطب الشيخوخة إلى جانب الإسهام في وضع البروتوكولات السريرية وبرامج الكشف المبكر والوقاية.

وأضاف أنه في ظل التطور المتسارع للطب الدقيق والتقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تبرز أهمية هذه اللقاءات في ربط المعرفة بالممارسة السريرية وتمكين الأطباء من مواكبة المستجدات بما يخدم المريض ويرتقي بجودة الخدمة مشددا على أنه “مهما أتاحت التقنيات الحديثة فإن الطبيب المؤهل القادر على حسن التقدير واتخاذ القرار السريري يظل الأساس الذي لا غنى عنه في رعاية الإنسان”. وبدوره قال رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى العدان ورئيس المؤتمر الدكتور خليل شويكر خلال افتتاح المؤتمر الذي يعقد للعام الثاني على التوالي إن الهدف الأساسي منذ انطلاق النسخة الأولى كان إيجاد فرصة تجمع الأطباء من مختلف التخصصات لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث المستجدات.

وأوضح أن اللقاءات العلمية لا تقتصر على تقديم المحاضرات والجلسات النقاشية بل تتيح مساحة للتواصل المباشر بين الزملاء والاستفادة من التجارب السريرية المشتركة الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على مستوى جودة الرعاية المقدمة للمرضى.