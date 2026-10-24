دولة الكويت تؤكد التزامها بمبادئ الأمم المتحدة ودعمها لجهود صون السلم والأمن الدوليين

وزارة الخارجية

‏أكدت وزارة الخارجية التزام دولة الكويت الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ودعمها للجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والتصدي للتحديات العالمية وفي مقدمتها الأزمات الإنسانية وتغير المناخ والإرهاب فضلا عن دعم الجهود الدولية لنزع السلاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت الوزارة في بيان اليوم السبت بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام عن اعتزاز دولة الكويت بشراكتها التاريخية مع الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1963 وما شهدته من تعاون مثمر وتضامن متبادل.

كما ثمنت الوزارة الدور الذي تضطلع به المنظمة وأجهزتها ووكالاتها في تنسيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإنمائية مؤكدة حرص دولة الكويت على مواصلة إسهاماتها في المجالين الإنساني والإنمائي ومشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل الأممية.

وشددت الوزارة على أهمية تطوير آليات العمل متعدد الأطراف بما يعزز قدرة الأمم المتحدة على مواكبة المتغيرات الدولية وإرساء نظام دولي عادل يقوم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وصون استقلالها.

ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود لترسيخ ثقافة السلام ونشر قيم الحوار والتسامح والتفاهم المتبادل بما يلبي تطلعات شعوب العالم إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.