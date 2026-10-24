وزيرة الشؤون: إقرارات الذمة المالية إلزامية للأعضاء المعينين والمنتخبين بالجمعيات التعاونية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت حرص الوزارة على التزام الأعضاء المعينين والمنتخبين في الجمعيات التعاونية بتقديم إقرارات الذمة المالية تعزيزا للنزاهة والشفافية وحماية لأموال المساهمين.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة أبلغتهم بمراجعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فور تسلمهم مناصبهم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإقرارات الذمة المالية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضافت أن إدارة التنمية وشؤون العضوية التعاونية بالوزارة تتولى متابعة التزامهم بهذه الإجراءات مؤكدة أن تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة أولوية أساسية لحماية القطاع التعاوني وصون حقوق المساهمين.