“بوبيان” يحتفي بالفائزين في “جائزة بوبيان لروّاد الأعمال”

عبدالله المجحم متحدثاً أثناء حفل التكريم

احتفى بنك بوبيان بالفائزين في “جائزة بوبيان لرواد الأعمال”، تقديراً لتميز مشاريعهم وإسهاماتها في تعزيز الابتكار والنمو، في خطوة تعكس التزامه بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على النماذج الكويتية التي استطاعت تحويل أفكارها الريادية إلى أعمال ذات قيمة وأثر.

وجرى الإعلان عن الفائزين في مجالات الجائزة خلال حفل نظمه البنك، بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية عبدالله التويجري، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، ومساعد مدير عام إدارة المصرفية للأعمال زيد السعدون، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشكل اللقاء مساحة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة فرص التعاون، بما يُسهم في بناء علاقات مهنية تدعم تطور المشاريع وتوسع أعمالها.

وشهد الحفل تكريم كل من REBEL Gym عن مجال الأثر المجتمعي للأعمال، وتطبيق Justclean عن مجال الابتكار والتكنولوجيا، وFILLIN عن مجال التميز الإبداعي وبناء العلامة التجارية، وذلك في ختام مراحل الجائزة التي بدأت باستقبال الترشيحات ومراجعتها واعتماد القائمة الأولية، وصولاً إلى التصويت عبر الموقع الرسمي للجائزة واختيار الفائزين.

لقطة جماعية تضم الإدارة التنفيذية في البنك والحضور من رواد الأعمال

استثمار في الطموح الريادي

وبهذه المناسبة، أعرب المجحم عن اعتزازه بتكريم الفائزين، قائلاً “سعداء بأن نجتمع اليوم مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الكويتية للاحتفاء بالفائزين في جائزة بوبيان لرواد الأعمال، وتوجيه رسالة شكر إلى جميع المشاركين، تقديراً لطموحهم والجهود التي بذلوها في تطوير مشاريعهم، آملين أن يُشكل هذا التكريم دافعاً لهم لمواصلة مسيرتهم، وأن نكون جزءا من خطواتهم نحو تحقيق مزيد من النجاح”.

وأضاف “نؤمن في بوبيان بأن دعم رواد الأعمال ومنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد توجهاتنا الرئيسية، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وخلق فرص جديدة للنمو، مؤكداً حرص البنك على مساندة المشاريع المحلية في مسيرتها وتعزيز قدرتها على التطور والمساهمة في النشاط الاقتصادي”.

وأوضح المجحم أن دعم هذا القطاع يتطلب بناء علاقات مستمرة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقوم على فهم طبيعة أعمالهم ومواكبة احتياجاتهم المتغيرة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحلول المصرفية المناسبة والمبادرات والشراكات التي تتيح لهم الاستفادة من خبرات وخدمات وفرص جديدة تدعم نمو أعمالهم، مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لهذا النهج والعلاقة الممتدة التي يحرص عليها البنك مع عملائه.

وأكد أن “بوبيان” سيواصل تطوير مبادراته وتعزيز تعاونه مع الجهات المعنية بريادة الأعمال، بما يوفر مزيداً من الدعم للمشاريع الكويتية، ويساعدها على مواكبة متغيرات السوق وبناء أعمال قادرة على الاستمرار والنمو، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون التكريم بداية لخطوات وطموحات جديدة لدى الفائزين والمشاركين.

زيد السعدون خلال كلمته في الحفل

فتح آفاق للتطور

من جانبه، قال السعدون “مع إعلان الفائزين في جائزة بوبيان لرواد الأعمال، تتحول رسالة الجائزة إلى تقدير ملموس يمنح أصحاب المشاريع الناشئة مساحة للتعريف بتجاربهم، ويسلط الضوء على جوانب التميز في أعمالهم، ويشجعهم على مواصلة التطوير والنمو”.

وأضاف أن مجالات الجائزة تعكس تنوع صور النجاح في المشاريع المحلية، سواء من خلال إحداث أثر إيجابي في المجتمع، أو توظيف التكنولوجيا بصورة عملية في تطوير الأعمال، أو بناء علامة تجارية بهوية واضحة ونهج إبداعي في التسويق وتجربة العملاء، مشيراً إلى أهمية إبراز هذه النماذج وإتاحة الفرصة للتعرف على تجاربها والاستفادة منها.

وأكد أن “بوبيان” يمتلك خبرة واسعة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، انعكست في تطوير حلول مصرفية متخصصة ومبادرات تواكب احتياجات أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في مختلف مراحل النمو.

وأشار السعدون إلى أن حفل التكريم أتاح لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بما يفتح أمامهم مجالات جديدة للتعاون والتوسع، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الروابط والاستفادة من خبراتهم المتنوعة لدعم خطواتهم المقبلة.