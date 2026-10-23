“نزاهة” تفوز بالتزكية بقيادة فريق تبادل المعلومات في شبكة “GlobE Network” التابعة للأمم المتحدة

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

فازت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتزكية برئاسة فريق العمل المواضيعي الأول المعني بتبادل المعلومات في الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الجمعة أنها حصدت رئاسة فريق تبادل المعلومات بالتزكية وذلك بعد أيام قليلة من انتخابها بأغلبية بلغت 91 في المئة من أصوات الجهات الأعضاء المشاركة في التصويت لرئاسة فريق العمل المواضيعي الثالث المعني بالمعرفة والتعلم بين الأقران.

وأضافت أن فريق العمل المواضيعي الأول المعني بتبادل المعلومات يعد الأول في المرجعية المواضيعية للشبكة في كل ما يتصل بالتبادل غير الرسمي للمعلومات ونقاط الاتصال والتشاور السابق لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة ويقدم المشورة بشأن المسائل العملياتية للتبادل المباشر للمعلومات بين الجهات الأعضاء.

وأوضحت (نزاهة) أن ترؤسها لفريقين من أصل ثلاثة فرق عمل مواضيعية في الشبكة الدولية يعكس الثقة الدولية المتنامية بكفاءات دولة الكويت وقدرتها على الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

وبدورها قالت مدير إدارة التعاون الدولي بالتكليف في (نزاهة) أنوار القديري في البيان ذاته إن تزكية الهيئة لقيادة الفريق الأول بعد أيام من انتخابها لقيادة الفريق الثالث يمثل إنجازا لدولة الكويت.

وأكدت القديري أن تزكية (نزاهة) لقيادة فريق تبادل المعلومات رسالة ثقة في دولة الكويت وكفاءاتها الوطنية وقدرتها على تقديم إضافة حقيقية للجهود الدولية في مكافحة الفساد وهي ثقة نعتز بها ونعتبرها مسؤولية تستوجب مضاعفة العمل.

وأوضحت أن أهمية هذا الإنجاز تكمن في طبيعة المسؤوليات التي يضطلع بها الفريق الأول بوصفه الفريق الأقرب إلى العمل العملياتي اليومي للممارسين في سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

ولفتت القديري إلى أن سرعة الوصول إلى المعلومة باتت اليوم عاملا حاسما في ملاحقة جرائم الفساد العابرة للحدود وتتبع عائداتها ومن هنا تأتي أهمية قيادة دولة الكويت لفريق يعنى بتذليل العقبات أمام تبادل المعلومات بين الممارسين وتعزيز دور نقاط الاتصال وتسريع التعاون في الحالات الاعتيادية والعاجلة على حد سواء.

وبينت أن (نزاهة) ستعمل خلال قيادتها للفريق على رصد التحديات العملية والقانونية التي تواجه تبادل المعلومات بين الجهات الأعضاء وتبادل الممارسات الجيدة في مجال التعاون غير الرسمي والتشاور السابق لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من أشكال التعاون الرسمي والداعم لها وجمع النماذج الناجحة لاستخدام أدوات الشبكة.

وذكرت القديري أنها تناولت في عرضها التقديمي أمام أعضاء الفريق الأول المعروف سابقا ب(فريق العمليات) وحاليا ب(فريق تبادل المعلومات) رؤية الهيئة لقيادته.

وأضافت أن “عرضها استند إلى قانون الهيئة وقدراتها الحالية وإلى إيمانها الراسخ بدور شبكة (GlobE Network) وبالدور المتنامي لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وقدراتها”.

وشددت القديري على أن (نزاهة) تواصل بناء علاقاتها وجسور تعاونها على المستوى الإقليمي والدولي ووضع هذه العلاقات في خدمة تبادل أسرع وأكثر أمانا للمعلومات في مجال مكافحة الفساد مؤكدة أن هذا الحضور المتنامي يأتي بدعم وتوجيه من معالي الدكتورة رنا الفارس رئيس الهيئة وحرصها على إبراز الدور الذي يليق بدولة الكويت ومكانتها المعهودة وسط المجتمع الدولي.

يذكر أن شبكة (GlobE Network) تضم نحو 256 جهة معنية بمكافحة الفساد من 137 دولة وتوفر منصة للتواصل المباشر والآمن بين سلطات إنفاذ القانون بما يساعد على تسريع تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في القضايا العابرة للحدود.