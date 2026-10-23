سمو أمير البلاد يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة والوفد المرافق لمعاليها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

هذا وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل تعزيزها وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

كما تم بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى، وسعادة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا ناصر صنهات القحطاني.