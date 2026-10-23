جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مطار الملك فهد الدولي بالسعودية

جامعة الدول العربية

دانت جامعة الدول العربية بشدة اليوم الجمعة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي واستهدفت مطار الملك فهد الدولي وحقل شيبة النفطي في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار مادية بالمنشآت المستهدفة.

وأكدت الجامعة العربية في بيان رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن تكرار استهداف المطارات والمنشآت النفطية والمدنية يشكل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد سلامة الطيران المدني وأمن الطاقة ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.