وزير الصحة: مواكبة التطور المتسارع في تخصص الأمراض الجلدية وتوفير أحدث الخيارات العلاجية

وزير الصحة د. أحمد العوضي يلقي كلمة الافتتاح

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس الحرص على مواكبة التطور العلمي المتسارع في تخصص طب الأمراض الجلدية وتوفير أحدث الخيارات العلاجية المعتمدة في مقدمتها الأدوية البيولوجية والعلاجات الموجهة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي خلال افتتاحه مؤتمر مجلس أقسام الأمراض الجلدية 2026 المستمر لثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والباحثين من دولة الكويت وخارجها.

وأوضح الوزير العوضي أن طب الأمراض الجلدية تخصص سريري بالغ الأهمية تمتد مسؤولياته من الوقاية وعلاج الأمراض الشائعة والمزمنة إلى تشخيص الأمراض المناعية والنادرة والتعامل مع الحالات الحادة والحرجة التي قد تهدد الحياة.

وأضاف أن وزارة الصحة تولي خدمات الأمراض الجلدية اهتماما متواصلا لما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية وما تتطلبه من تشخيص دقيق وعلاج مناسب ومتابعة تحفظ للمريض صحته وقدرته على ممارسة حياته.

وذكر أن خدمات الأمراض الجلدية في دولة الكويت تستند إلى شبكة مترابطة تبدأ من مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع محافظات البلاد مرورا بأقسام الجلدية في المستشفيات العامة وصولا إلى الرعاية التخصصية الدقيقة التي يقدمها مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية كمركز مرجعي متخصص بما يضمن وصول المريض للخدمة المناسبة في الوقت المناسب.

وأشاد بـ”الإنجاز” الذي حققه مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية بنيله اعتمادين دوليين ضمن شبكتي التميز (ADCARE) لالتهاب الجلد التأتبي و(UCARE) للشرى المزمن.

وأعرب الوزير العوضي عن “الاعتزاز” بمخرجات البورد الكويتي للأمراض الجلدية تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) وبما يقدمونه من إسهامات في خدمة المرضى وتطوير الممارسة السريرية والمشاركة في التدريب والبحث العلمي.

بدورها قالت رئيس مجلس أقسام الجلدية رئيس المؤتمر الدكتورة أطلال اللافي في كلمة مماثلة إن المؤتمر يمثل منصة علمية رائدة للتبادل المعرفي والتعاون الدولي والتطوير المهني مشيرة إلى أن تضافر الجهود يهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للتميز في طب الأمراض الجلدية.

وأوضحت أن طب الأمراض الجلدية يشهد طفرة علمية متسارعة لاسيما في مجالات علم المناعة والعلاجات الموجهة والطب الدقيق مضيفة أن “المسؤولية تقتضي ترجمة هذه الابتكارات إلى نتائج سريرية ملموسة تسهم في تسهيل وصول المرضى للعلاج وتحسين جودة حياتهم”.

ودعت اللافي الأطباء والكوادر الشابة إلى اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر للاستفادة من خبرات الاستشاريين العالميين وتبادل الرؤى والأفكار تعود بالنفع على الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.