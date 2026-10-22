وزير التربية يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي يبحث مع الشيخة منيرة باسل الصباح من إدارة تطوير الأعمال بمركز صباح الأحمد للموهبة تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بالمجالات التربوية والتعليمية والإبداعية

استقبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الخميس الشيخة منيرة باسل الصباح من إدارة تطوير الأعمال والعلاقات الاستراتيجية بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات التربوية والتعليمية والإبداعية.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن اللقاء شهد مباحثات موسعة تناولت آفاق التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي وسبل مواءمة التوجهات والأهداف المشتركة وتطوير أطر التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم المبادرات والبرامج التعليمية وتعزيز مجالات الإبداع والابتكار وفق رؤية تستند إلى تحديد الأولويات وتكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في تطوير المبادرات التعليمية بما يدعم خطط تطوير المنظومة التربوية ويواكب التوجهات الوطنية نحو تعليم أكثر جودة وابتكارا واستدامته.