كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان تستضيف سفراء وخبراء لتعزيز الوعي الاستراتيجي لدى الدارسين

استضافت كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة عددا من السفراء والمحاضرين ضمن البرنامج المخصص لمنتسبي دورة القيادة والأركان المشتركة الـ31 بهدف تعزيز الوعي الاستراتيجي لدى الدارسين وإثراء حصيلتهم المعرفية وتنمية قدراتهم على فهم وتحليل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقالت الكلية في بيان إن المحاضرات شهدت مشاركة سفير المملكة المتحدة لدى البلاد قدسي رشيد وسفير الجمهورية الإيطالية لورينزو موريني والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن بتلر والعقيد الركن متقاعد الدكتور ظافر العجمي.