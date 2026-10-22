وزيرة الشؤون: مواصلة الزيارات الميدانية المفاجئة أيام الإجازات والعطل لضمان جودة الخدمات المقدمة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال جولتها التفقدية في مركز جنوب الصباحية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الزيارات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل متكرر بما في ذلك أيام الإجازات والعطل الرسمية لضمان استمرارية جودة الخدمات ومتابعة أداء المسؤولين ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري من أجل راحة ذوي الإعاقة ورعايتهم أولوية لا تقبل التهاون.

جاء ذلك في تصريح صحفي للحويلة اليوم الخميس عقب زيارة ميدانية لمركز جنوب الصباحية التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة احتياجاتهم عن قرب.

وشددت على ضرورة وجود المسؤولين والقياديين في الميدان باستمرار لتواصل المباشر مع ذوي الإعاقة لمعرفة احتياجاتهم ومدى تلبية متطلباتهم بعيدا عن التقارير المكتبية.

واطلعت خلال الزيارة على عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الموظفون للنزلاء مشيدة بالجهود المبذولة في توفير بيئة مناسبة تسهم في تعزيز جودة حياتهم.