سمية الجاسم تتسلم الجائزة

حقق برنامج «Bankee» إنجازاً دولياً بارزاً باختياره ضمن أفضل 40 مشروعاً عالمياً في جائزة سيول Seoul للتصميم 2026 في كوريا الجنوبية، وذلك من بين أكثر من 1,200 مشروع مشارك من 91 دولة حول العالم.

ويُعد هذا التقدير الدولي المرموق تتويجاً لمسيرة أربعة أعوام من العمل والتطوير المستمر، كما يؤكد نجاح برنامج «Bankee» في تقديم نموذج تعليمي مبتكر حظي باعتراف دولي بعد أن أثبت أثره الملموس في البيئة التعليمية الكويتية، وتمكن من التميز بين نخبة من المبادرات والمشاريع التنموية والتعليمية حول العالم.

وتُعد جائزة سيول للتصميم من أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالمشاريع المنفذة التي تقدم حلولاً مبتكرة لتحديات الحياة اليومية وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، حيث جاءت دورة هذا العام تحت شعار «التصميم من أجل حياة مستدامة: تصاميم تهدف إلى تحقيق الانسجام بين الإنسان والمجتمع والبيئة».

وجاء اختيار البرنامج ضمن أفضل 40 مشروعاً عالمياً بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم دولية ضمت نخبة من قادة وخبراء التصميم والابتكار حول العالم، حيث تم تقييم المشاريع المشاركة وفق مجموعة من المعايير الرئيسية شملت القدرة على معالجة تحديات الحياة اليومية، وابتكار الحلول المستدامة، وحجم التأثير المجتمعي، وإمكانية التوسع والتطبيق على نطاق عالمي.

وتتولى شركة كرييتف كونفيدينس تصميم وتطوير وتنفيذ وتطبيق برنامج «Bankee»، وتسلّمت الرئيس التنفيذي للشركة سمية الجاسم، الجائزة نيابةً عن البرنامج خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في العاصمة الكورية سيول، تقديراً لنجاحه في تقديم تجربة تعليمية مبتكرة عززت الثقافة المالية والمهارات الحياتية لدى المتعلمين.

“Bankee” ضمن أفضل 40 مشروعاً عالمياً في جائزة سيول للتصميم 2026

ويُعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه في الكويت الذي يقدمه بنك الكويت الوطني للمجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة كرييتف كونفيدينس، بهدف تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى المتعلمين من خلال تعريفهم بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية، مثل الكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية.

ويعمل البرنامج وفق نظام «اقتصاد الفصل الدراسي»، وهو نموذج يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال تحويل المدرسة إلى بيئة تعليمية مصغرة تمكّن الطلبة من ممارسة مفاهيم مالية واقتصادية بشكل عملي. كما أطلق «Bankee» منصته وموقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن نهج رقمي مبتكر يتيح للطلبة والمعلمين إجراء مختلف المعاملات المالية باستخدام عملة «Bankoz» الافتراضية، بما يعزز فهمهم لقيمة العمل والمال وأهمية اتخاذ القرارات المالية المدروسة.

كما يركز البرنامج على غرس القيم الأساسية لدى الطلبة، بما في ذلك الأمانة والنزاهة والتنمية الشخصية وتحمل المسؤولية والتعاون والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب الكويتي يمتلك المهارات والمعرفة المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار والاستقلال المالي والمساهمة في دعم التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.

ويستند هذا التقدير الدولي إلى أثر ملموس حققه البرنامج على أرض الواقع، حيث نجح خلال العام الدراسي 2025-2026 في الوصول إلى أكثر من 50 ألف متعلم ومتعلّمة في 104 مدارس بمختلف مناطق الكويت، بمشاركة فاعلة من أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، واستثمار تجاوز مليون دينار.

“Bankee” ضمن أفضل 40 مشروعاً عالمياً في جائزة سيول للتصميم 2026

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق البرنامج وقدرته على إحداث تأثير مستدام داخل البيئة التعليمية من خلال تمكين الكوادر التعليمية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المالية الأساسية بأساليب حديثة وتفاعلية تسهم في تعزيز الوعي المالي وترسيخ الممارسات المالية السليمة منذ سن مبكرة.

ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة برنامج «Bankee»، إذ يعزز حضوره على الساحة الدولية باعتباره نموذجاً تعليمياً مبتكراً يجمع بين التعلم التفاعلي وتنمية الوعي المالي وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء، كما يعكس نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية في تقديم مبادرات نوعية تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً وتحظى بالتقدير على المستوى العالمي.

ويمثل اختيار «Bankee» ضمن أفضل 40 مشروعاً عالمياً تأكيداً على نجاح رؤية بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتعليم والثقافة المالية، ودعمه للمبادرات التي تسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية المستقبلية، بما ينسجم مع التزامه المستمر بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت، عبر إطلاق مبادرات متنوعة ومبتكرة ومستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مع تركيز خاص على دعم قطاع التعليم وتنمية قدرات الشباب، إيمانا منه بأن الاستثمار في التعليم وتنمية قدرات الشباب يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الكويت.