دولة الكويت تدين الاعتداء السافر الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالدمام

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء السافر الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة في بيان اليوم الخميس على أن استمرار استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتقدمت بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أسر الضحيتين متمنية للمصابين الشفاء العاجل.