سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر انطلاق احتفالات مؤسسة التقدم العلمي بمرور 50 عاما على تأسيسها

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في صورة جماعية مع عدد من الحضور خلال احتفال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمرور 50 عاما على تأسيسها

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حفل عشاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إيذانا بانطلاق احتفالاتها بمرور 50 عاما على تأسيسها وتقديرا لمسيرتها في دعم العلم والبحث والابتكار وتنمية القدرات الوطنية ونشر المعرفة وخدمة التنمية في دولة الكويت.

وقالت المؤسسة في تصريح صحفي اليوم الخميس إن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه المناسبة ولقائه بموظفيها يجسدان دعمه المتواصل للمؤسسة ورسالتها العلمية وتقديره لجهود كوادرها وإسهاماتهم في مسيرتها.

وأضافت أن هذه الزيارة تعزز التواصل مع العاملين وتشكل حافزا لمواصلة العطاء وتطوير البرامج والمبادرات التي تحقق أثرا ملموسا في المجتمع.

وأوضحت أن الاحتفال يمثل محطة لاستعراض مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها عام 1976 وما حققته من إنجازات في دعم البحث العلمي ورعاية الموهوبين وبناء القدرات وإقامة الشراكات العلمية إلى جانب التعريف بأثر برامجها ومبادراتها في المجتمع وتطلعاتها المستقبلية.

وذكرت أن هذه المناسبة تستحضر إرثا علميا أسهمت في بنائه أجيال من العاملين والباحثين والشركاء بدعم متواصل من القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية لخدمة الأولويات الوطنية.

وأشارت إلى أن الاحتفالات تتضمن برنامجا من الفعاليات والأنشطة التي توثق أبرز محطات مسيرتها وإسهاماتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت أن البرنامج يتيح كذلك المجال للحوار حول دور العلم والمعرفة في مواجهة التحديات وبناء المستقبل.

وأكدت المؤسسة أن الاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيسها يجمع بين الاعتزاز بما تحقق من إنجازات وتجديد الالتزام برسالتها العلمية ضمن أولوياتها الاستراتيجية (2025 – 2029) في دعم البحث والابتكار وتنمية القدرات بما يسهم في تمكين الأجيال القادمة وبناء مستقبل مزدهر ومرن ومستدام.

يذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تأسست في ديسمبر عام 1976 بمبادرة من المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بوصفها مؤسسة خاصة غير ربحية تدعمها الشركات الكويتية المساهمة بهدف النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتسخيرها لخدمة المجتمع.