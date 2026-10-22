“التعليم العالي” و”الصحة” تبحثان خطة الابتعاث وفق احتياجات القطاع الصحي

وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري مع وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح

بحث وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري مع وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الخميس احتياجات القطاع الصحي في البلاد من التخصصات الطبية والطبية المساندة بما يسهم في إعداد خطة الابتعاث وفق الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل.

وذكرت (التعليم العالي) في بيان صحفي إن الجانبين عقدا اجتماعا تنسيقيا تناول تحديد التخصصات ذات الأولوية ومواءمة فرص الابتعاث مع احتياجات وزارة الصحة من الكوادر الوطنية المؤهلة بما يعزز كفاءة رسم سياسة الابتعاث الخارجي ويسهم في سد احتياجات القطاع الصحي من التخصصات المطلوبة.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل بما يدعم إعداد كفاءات وطنية متخصصة تسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة خدماتها.

وحضر الاجتماع من جانب (التعليم العالي) الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الدكتور فيصل العدواني ومراقب خطط البعثات والقبول مشاري صالح فيما حضره من جانب (الصحة) الوكيل المساعد للشؤون الفنية والأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والوكيل المساعد للخدمات الأهلية الدكتورة فاطمة النجار.