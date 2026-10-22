وزير العدل: حريصون على التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خدمة للعدالة وحصول الناس على حقوقهم

وزير العدل يزور المجلس الأعلى للقضاء ويهنئ قياداته بالثقة الأميرية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط الحرص على الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء إلى أعلى مستوياته وتوفير احتياجات مرفق القضاء الإدارية والمالية والتقنية مشددا على أن الهدف واحد وهو خدمة العدالة وتيسير وصول الناس إليها وتسريع حصولهم على حقوقهم.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم الخميس عقب زيارة المستشار السميط لقصر العدل حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الأول هاني الحمدان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الأول ضرار الوقيان ورئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار الأول طارق الجابر.

وقال السميط إن آمالا كبيرة تعقد على المجلس الأعلى للقضاء في خدمة القضاء والمتقاضين وترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في ترسيخ العدل وصون الحقوق والحريات.

وأعرب عن التهنئة بالثقة الأميرية الغالية وتعيينهم في مناصبهم القضائية متمنيا لهم التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة الوطنية.

وأوضح أن أثر هذا التعاون ينبغي أن يلمسه المتقاضون في سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في قضاياهم فخدمة الناس وصون حقوقهم في صميم المسؤولية المشتركة.

ورافق وزير العدل خلال الزيارة وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.