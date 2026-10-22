MSCI ترفع تصنيف الاستدامة لبنك الكويت الوطني إلى AA وتضعه ضمن فئة “القادة”

رئيس التواصل للمجموعة أمير حنا

في تأكيد جديد على ريادته في مجال الاستدامة والعمل المصرفي المسؤول، أعلنت مؤسسة MSCI العالمية عن رفع تصنيف بنك الكويت الوطني في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) من A إلى AA، لينتقل بذلك من فئة Average إلى فئة Leader أو “القادة”، التي تضم المؤسسات الأكثر تقدماً عالمياً في إدارة قضايا الاستدامة ودمجها ضمن استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية.

ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك كويتي، والوحيد حالياً، الحاصل على تصنيف AA كما يكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية لكون التصنيف الجديد يضع بنك الكويت الوطني واحداً من ستة بنوك فقط في دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على هذا التصنيف ، ما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها البنك في إدارة قضايا الاستدامة والحوكمة مقارنة بنظرائه على المستوى الدولي، ويؤكد نجاحه في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

ويأتي هذا التصنيف تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المنظم الذي تبناه البنك خلال السنوات الماضية، من خلال دمج اعتبارات الاستدامة في مختلف جوانب الأعمال والتمويل والاستثمار وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويؤكد متانة الإطار المؤسسي الذي طوره البنك لدعم النمو المسؤول وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

اعتراف بجهود متواصلة

ويعكس قرار MSCI التقدير المتزايد للنهج الذي يتبعه البنك في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التمويل المستدام والتمويل الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة في الأنشطة التمويلية، وتعزيز عمليات العناية الواجبة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وتحليل المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب حماية خصوصية البيانات وأمن المعلومات، وتعزيز حماية العملاء وترسيخ ثقافة أخلاقيات الأعمال والشفافية المؤسسية.

كما يؤكد هذا التصنيف نجاح البنك في تطوير منظومة متكاملة للاستدامة ترتكز على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مختلف جوانب الأعمال، بما يسهم في تعزيز مرونة البنك وقدرته على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

تقدم ملموس بالأرقام

ويستند هذا التقييم الإيجابي إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها البنك في مجال الاستدامة خلال الفترة الأخيرة مع استمرار التقدم في تنفيذ أهداف البنك طويلة الأجل، حيث بلغت قيمة الأصول والتمويلات المستدامة نحو 5.92 مليار دولار أمريكي ضمن مسار تحقيق مستهدفه البالغ 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

كما واصل البنك جهوده في خفض بصمته البيئية، مسجلاً انخفاضاً في الانبعاثات التشغيلية بنسبة 37.3% مقارنة بخط الأساس لعام 2021، بالتوازي مع تعزيز ممارسات إدارة المخاطر المناخية ورفع مستوى الإفصاح والشفافية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والتوقعات المتزايدة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.

كما بلغت القروض المستدامة على مستوى المجموعة 3.06 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بارتفاع 23% مقابل 2.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل البنك الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث سجل أكثر من 83 ألف ساعة تدريبية لموظفيه في الكويت خلال عام 2025، بما يعكس التزامه ببناء بيئة عمل قائمة على التعلم المستمر وتطوير المهارات والقدرات القيادية.

ثمرة جهد مؤسسي متكامل

وبهذه المناسبة، قال أمير حنا، رئيس التواصل للمجموعة، “يمثل رفع تصنيف بنك الكويت الوطني إلى AA من قبل MSCI محطة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة وترسيخ مكانتها كجزء أساسي من استراتيجية البنك وأسلوب عمله. والأهم من ذلك أنه يشكل اعترافاً دولياً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزناه في تطوير ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والتمويل المسؤول وتعزيز الشفافية على مستوى المؤسسة.”

وأضاف حنا: “نفخر بأن نكون أول بنك كويتي الحاصل على هذا التصنيف، وهو إنجاز يعكس الجهود الجماعية لمختلف الإدارات والفرق العاملة في البنك. فقد ساهمت منظومة البنك الاحترافية في ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل الاستدامة جزءاً أصيلاً من عملية اتخاذ القرار.”

مواصلة البناء على الإنجاز

وأكد حنا أن البنك سيواصل البناء على هذا الإنجاز من خلال تطوير مبادرات التمويل المستدام، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، بما يدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة وخلق أثر إيجابي طويل الأمد للاقتصاد والمجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سجل بنك الكويت الوطني الحافل بالاعترافات الدولية، ويعكس نجاح استراتيجيته في ترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول وتعزيز مكانته بين المؤسسات المالية الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي رفع تصنيف MSCI ليشكل إضافة نوعية إلى سلسلة طويلة من الجوائز والاعترافات الدولية التي توجت مسيرة بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال السنوات الماضية، والتي شملت تكريمات من مؤسسات عالمية رائدة تقديراً لجهوده في التمويل المستدام والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والمسؤولية الاجتماعية. ويعكس هذا الزخم المتواصل المكانة التي بات يحتلها البنك كمرجع إقليمي في العمل المصرفي المسؤول، وقدرته على مواءمة تحقيق النمو المالي مع إحداث أثر إيجابي ومستدام على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.