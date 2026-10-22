الداخلية: حملة مرورية على دراجات توصيل الطلبات لضبط المخالفات وتعزيز السلامة المرورية

من الحملة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية استهدفت الدراجات الآلية المستخدمة في توصيل الطلبات بإشراف رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية العميد أحمد العازمي وبقيادة مدير عام (المرور) العميد راشد الهاجري وبمشاركة مساعد مدير عام (المرور) لشؤون تنظيم السير العقيد أيوب فتح الله.

وذكرت (الداخلية) في بيان اليوم الخميس ان الحملة جاءت في إطار الجهود الأمنية والمرورية المستمرة لتعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق حيث قامت الدوريات المرورية برصد المخالفات المرتكبة من قائدي دراجات توصيل الطلبات والتأكد من مدى التزامهم بقواعد وآداب المرور والاشتراطات المنظمة لعملهم.

واوضحت ان الحملة شملت رصد مخالفات مرورية متنوعة من أبرزها عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق ومخالفة شروط التخطي والسير بين المركبات والصعود والنزول من الأرصفة وعدم وضع إنارة على صناديق التوصيل وعدم ارتداء السترات العاكسة.

وبينت ان الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين وإحالتهم إلى الحجز التحفظي بالمرور وتحرير مخالفات مرورية متنوعة إلى جانب حجز عدد من الدراجات الآلية والمركبات المخالفة في كراج الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك إحالة من تنطبق عليهم إجراءات الإبعاد إلى الجهات المختصة.

وأكدت استمرار الحملات الميدانية والرقابية على دراجات توصيل الطلبات في مختلف مناطق البلاد داعية قائدي الدراجات والشركات المعنية إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.