الأرصاد الجوية: طقس حار ورطب وغائم نهارا ومائل للحرارة الى معتدل ليلا مع فرص للامطار والضباب

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد فرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة ورياح متقلبة مع فرص لتشكل الضباب وأن يكون الطقس بشكل عام حارا وغائما ورطبا نهارا ومائلا للحرارة ومعتدلا ورطبا ليلا خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة متفرقة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتشكل الضباب في المساء لتنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خلال الساعات الأولى من الصباح.

وذكر أن الطقس نهار اليوم الخميس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 34 و36 وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وأفاد أن طقس اليوم ليلا مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ولضباب خفيف على بعض المناطق ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 22 و24 وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وقال ان طقس نهار غد الجمعة حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 35 و37 وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليل غد مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 الى 20 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 21 و23 وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.

أما الطقس نهار السبت فتوقع إن يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 36 و38 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وأضاف أن الطقس ليل بعد غد مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 الى 22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 20 و22 وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.