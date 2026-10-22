“زين” و”Ooredoo”  تطلقان منصة أبراج إقليمية بإتمام الإغلاق الأول للصفقة في قطر والكويت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo عزيز العثمان

أعلنت كل من شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (“مجموعة زين”؛ رمز التداول: ZAIN) و Ooredoo ش.م.ق.ع (“Ooredoo”؛ رمز التداول: ORDS) اليوم عن إتمام الإغلاق الأول للصفقة التي تمهد لإطلاق منصة الأبراج الإقليمية المشتركة بينهما.

وأوضحت الشركتان في بيان صحافي أن هذا الإغلاق يجمع أصول الأبراج التابعة لكل من زين الكويت (ITK) و Ooredoo قطر (الأبراج) ضمن منصة إقليمية موحدة للأبراج مملوكة مناصفةً بين المجموعتين (بحصة 50% لكل منهما)، تشمل هذه الأصول نحو 4,000 برج اتصالات.

وكشف البيان أنه من المتوقع أن تساهم الصفقة في خلق قيمة مضافة كبيرة من خلال زيادة وفورات الحجم، وتحسين كفاءة رأس المال، واعتماد نموذج تشغيلي مخصص يستند إلى البنية التحتية غير النشطة، ومع توسّع نطاق أعمالها، ستدعم منصة الأبراج تقديم خدمات “البنية التحتية كخدمة”، ما يتيح لمشغلي الاتصالات الوصول إلى البنية التحتية بكفاءة رأسمالية أعلى، وتوفير الدعم لمسيرة التطور المستمر للبنية التحتية الرقمية في أسواق المنطقة.

الجدير بالذكر أنه من المرتقب أن يتم دمج محافظ أبراج إضافية تدريجياً ضمن المنصة، وذلك وفقاً لشروط الإغلاق المعمول بها وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات المطلوبة.

وقال السيد بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين ” يمثل الإغلاق الأول لصفقة منصة الأبراج خطوة مفصلية في مسار تطور البنية التحتية الرقمية للشركتين وتعكس هذه الخطوة استراتيجيتنا المشتركة الرامية إلى إنشاء منصات متخصصة ومستدامة وقابلة للتوسّع تحقق قيمة أكبر من أصولنا، وتدعم جهود خفض البصمة الكربونية في المنطقة.

وأكد قائلا “نحن على ثقة بأن منصة الأبراج ستؤدي دوراً متزايد الأهمية في ترسيخ الأسس الرقمية لكلتا الشركتين وتمكين الجيل المقبل من خدمات الاتصال والابتكار والنمو الاقتصادي للمجتمعات التي نعتز بخدمتها”.

وتابع الخرافي قائلا “نتقدم بجزيل الشكر إلى الجهات التنظيمية في دولة الكويت على دعمها ورؤيتها الرشيدة خلال مراحل اعتماد هذه الصفقة”.

ومن جانبه قال السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo “يمثّل إتمام المرحلة الأولى من الإغلاق محطة بالغة الأهمية في مسار بناء منصة إقليمية للأبراج صُممت لخلق قيمة مضافة كبيرة، مع وجود مسارٍ واضح للتوسع من خلال مساهمات إضافية من أسواق أخرى”.

وأضاف قائلا “بهذا الإنجاز، نمضي قدماً في تنفيذ خططنا عبر مختلف قطاعات البنية التحتية الرقمية المحددة في استراتيجيتنا، في إطار مواصلتنا لبناء محفظة إقليمية رائدة.”

وتابع: “نتوجه بجزيل الشكر إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة البلدية في دولة قطر على دعمهما ومساهمتهما في توفير بيئة تنظيمية محفّزة طوال عملية الاعتماد والموافقات.”

الجدير بالذكر أن كل من زين و Ooredoo ستحتفظان بالبنية التحتية النشطة الخاصة بهما، بما يشمل المعدات التقنية، والبرمجيات، وحقوق الملكية الفكرية اللازمة لتشغيل شبكات الاتصالات التابعة لكل منهما وإدارتها.