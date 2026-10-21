دوري أبطال أوروبا: موقعة ميونيخ تنتهي بالتعادل وفوز ثالث لريال وسقوط مدو ليونايتد

لاعبو ريال مدريد جرمان يجتفلون بتسجيل هدف

انتهت الموقعة المرتقبة بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه أرسنال الإنكليزي وصيف البطل بالتعادل 2-2، فيما حقق ريال مدريد الإسباني فوزه الثالث تواليا ومُني مانشستر يونايتد الإنكليزي بهزيمة مدوية الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

على ملعب “أليانز أرينا”، شهدت المواجهة بين بايرن وأرسنال تقلبات بعدما تبادلا التقدم، قبل أن يحرم ديكلان رايس المضيف البافاري من الفوز الثاني وينقذ فريقه من الهزيمة الأولى.

وجدد الفريقان الموعد بعدما تواجها في المجموعة الموحدة الموسم الماضي أيضا لكن على ستاد الإمارات، وخرج أرسنال فائزا 3-1 في طريقه لخوض النهائي الأول له منذ 2006، قبل أن يسقط أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

وبفضل تمريرة حاسمة وهدف من الإنكليزي هاري كاين وبغياب النجم الفرنسي مايكل أوليسيه للإيقاف ويوزوا كيميش لوفاة في العائلة، حول بايرن تخلفه إلى تقدم، لكن رايس خطف التعادل في الدقيقة 82، رافعا رصيد فريقه إلى 7 نقاط، مقابل 5 للعملاق البافاري.

وكانت البداية صعبة على أرسنال الذي دخل اللقاء على خلفية 10 انتصارات في 11 مباراة ضمن مختلف المسابقات، إذ خسر جهود بوكايو ساكا للإصابة، ما اضطر أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة العاشرة بإيبيريتشي إيزي.

وشاءت الصدف أن يكون إيزي على الموعد في الدقيقة 25 لمنح أرسنال التقدم بعد تمريرة طولية متقنة من النروجي مارتن أوديغارد أنهاها بتسديدة أرضية عجز مانويل نوير عن صدها.

لكن النادي البافاري عاد إلى اللقاء وأدرك التعادل في الدقيقة 35 عبر الظهير الكندي ألفونسو ديفيس بعد تمريرة بينية في ظهر الدفاع من كاين.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم تبادل الفريقان الفرص في بداية الثاني مع تألق كل من نوير ونظيره الإسباني دافيد رايا في الدفاع عن مرماه.

لكن الهولندي يوريين تيمبر أهدى بايرن هدف التقدم عندما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى كاين لركلة الجزاء ونفذها بنجاح (61)، رافعا رصيده إلى 10 أهداف مع 7 تمريرات حاسمة في 11 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات.

وأنقذ رايس أرسنال من الهزيمة وأدرك التعادل في الدقيقة 82 بعد مجهود وتمريرة من البديل السويدي فيكتور يوكيريس.

فوز ثالث لريال وفيلا وبيتيس

وعلى “سانتياغو برنابيو”، واصل ريال مدريد بدايته المثالية بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني 4-1.

وتناوب على تسجيل أهداف النادي الملكي البرتغالي برناردو سيلفا الوافد الجديد من مانشستر سيتي الانكليزي (44)، والتركي أردا غولر (52) الذي تابع في الشباك كرة رأسية من الفرنسي كيليان مبابي الذي أضاف الثالث لفريقه (83).

واختتم العاجي يان ديومانديه الذي دخل بدلا من البرازيلي فينسيسوس جونيور (70) المهرجان بهدف متأخر ضد الفريق الذي تركه هذا الصيف (87)، ردا على هدف الشرف من البديل الفرنسي تيديام غوميس (85).

ورفع هذا الفوز من معنويات لاعبي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد المقبل، علما أن الاخير كان قد خسر مواجهته القارية أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 2-4.

سقوط مدو ليونايتد

وبهدفين وتمريرة حاسمة من الأرجنتيني الشاب نيكو باس، حقق الوافد الجديد كومو الإيطالي فوز كبيرا على ضيفه مانشستر يونايتد 4-1.

ودخل فريق المدرب مايكل كاريك اللقاء على خلفية هزيمة في الجولة السابقة على يد أتلتيكو مدريد الإسباني (0-2) ضمن سلسلة من ست مباريات متتالية من دون فوز في كافة المسابقات، وتحديدا منذ فوزه في الجولة الأولى على صباح الأذربيجاني (4-0)، فيما حقق فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس انتصاره الثاني.

وتصالح إنتر الإيطالي مع جماهيره بفوزه على شاختار دانييتسك 1-0، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين في بداية المشوار.

وزادت مصاعب إنتر بعدما اضطر لاكمال المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه أليساندرو باستوني لتلقيه بطاقتين صفراوين في غضون 3 دقائق (66 و69).

ورغم النقص العددي سجل البرازيلي كارلوس أوغوستو هدف المباراة الوحيد لاصحاب الأرض (77).

وحقق كل من أستون فيلا الإنكليزي وريال بيتيس الإسباني فوزه الثالث تواليا، الأول على ضيفه فيكينغ النروجي 3-1 والثاني على فينورد الهولندي 1-0.

وفي مواجهة بين فريقين خرجا خاسرين من الجولتين الأوليين، سقط ليل الفرنسي أمام ضيفه غلطة سراي التركي 2-4، فيما حقق بروج البلجيكي فوزه الثاني وجاء على حساب ضيفه لنس الفرنسي بثلاثية نظيفة.