بنك الخليج يحصد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة “LEED”عن فرع مدينة صباح الأحمد السكنية

نائب المدير العام لإدارة المرافق المهندس خالد عبد الوهاب العوضي

في إنجاز جديد يعكس التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، أعلن بنك الخليج حصول فرعه في مدينة صباح الأحمد السكنية على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) البلاتينية، الممنوحة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء (GBCI)، تقديراً لجهوده في تطبيق أعلى المعايير العالمية للمباني المستدامة ورفع كفاءة عملياته التشغيلية.

وتُعد شهادة LEED من أبرز أنظمة التقييم العالمية للمباني الخضراء، حيث تقيس أداء المنشآت وفق مجموعة من المعايير المتقدمة تشمل كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وجودة البيئة الداخلية، واختيار المواد المستدامة، وإدارة المرافق بصورة مسؤولة، إلى جانب الحد من الآثار البيئية الناتجة عن تشغيل المباني.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية بنك الخليج للاستدامة 2030، التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مختلف أنشطة البنك وعملياته، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يعكس التزام البنك المستمر بتطوير بنيته التحتية ورفع كفاءة منشآته من خلال اعتماد حلول مبتكرة تسهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لإدارة المرافق المهندس خالد عبد الوهاب العوضي: “يمثل حصول فرع مدينة صباح الأحمد السكنية على شهادة LEED البلاتينية تتويجاً لجهود بنك الخليج المتواصلة في تعزيز الاستدامة البيئية عبر مختلف مرافقه ومنشآته. فنحن لا ننظر إلى الاستدامة باعتبارها مبادرة مؤقتة، بل كجزء أساسي من نهجنا المؤسسي وخططنا التطويرية طويلة المدى.”

وأضاف العوضي: “نحرص في بنك الخليج على تطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة المرافق وتشغيل المباني، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة مصرفية حديثة ومريحة للعملاء والموظفين من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التأثيرات البيئية من جهة أخرى. وتوفر معايير LEED إطاراً متكاملاً يساعدنا على مواصلة تطوير منشآتنا وفق أسس أكثر كفاءة واستدامة.”

وأكد أن البنك يواصل استثماراته في تطوير فروعه ومرافقه التشغيلية من خلال تبني تقنيات وأنظمة حديثة تساهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتحسين الأداء البيئي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات استراتيجية الاستدامة 2030 وتدعم رؤية البنك في تحقيق نمو مسؤول ومستدام.

وفي سياق جهوده المستمرة للارتقاء بمنشآته، يواصل بنك الخليج تنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكة فروعه بما يتوافق مع أحدث المعايير البيئية والتشغيلية العالمية، مع التركيز على تعزيز كفاءة المباني وتحسين تجربة العملاء والموظفين في مختلف المواقع.

كما يعمل البنك على تطوير المبنى الرئيسي لبنك الخليج، المصنف ضمن المباني التاريخية المميزة في دولة الكويت، من خلال تنفيذ مشاريع تحديث مدروسة تراعي المحافظة على قيمته المعمارية والتراثية، وفي الوقت ذاته رفع كفاءته التشغيلية والبيئية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة وإدارة المرافق.

واختتم العوضي بالتأكيد على أن حصول فرع مدينة صباح الأحمد السكنية على شهادة LEED البلاتينية يمثل خطوة مهمة ضمن رحلة البنك نحو تعزيز الاستدامة البيئية، مؤكداً استمرار بنك الخليج في توسيع نطاق تطبيق المعايير الخضراء في منشآته المستقبلية، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية مسؤولة تسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الكويت.