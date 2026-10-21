أمين عام الجامعة العربية يحث على مواصلة الجهود الدولية لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي

حث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الأربعاء على ضرورة مواصلة الجهود والضغوط الدولية لتجسيد حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده فهمي مع المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية أندريه باران لبحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وجدد فهمي التأكيد على ضرورة إيقاف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة محذرا من خطورة استمرار الخروقات الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع غياب المساءلة والمحاسبة.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة الجهود والضغوط الدولية لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

وأكد أهمية المضي قدما في الجهود الرامية إلى تجسيد حل الدولتين وعدم ربطها بأي مسارات أخرى.