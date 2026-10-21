KIB يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي استضافتها العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولي التنمية وصناع السياسات وقادة المؤسسات المالية والقطاع الخاص والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف دول العالم.

وترأس وفد KIB نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، وضم الوفد كلاً من عضوي مجلس الإدارة في KIB، مرزوق خالد المرزوق وعبدالرزاق صلاح المطوع، وعضو مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، أحمد بدر الفارسي، والمدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية ، مآب القاسم، والمدير العام لإدارة الخزينة، محمد الدويلة، والمدير التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، فهد السرحان.

وعلى هامش الاجتماعات، شارك وفد KIB في عدد من الفعاليات التي نظّمها اتحاد مصارف الكويت، من بينها المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي، الذي عُقد في بانكوك تحت عنوان “الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية”، بدعم من سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند، وبالشراكة مع اتحاد المصرفيين الآسيويين، ومؤسسة “ذا بيزنس يير”، ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية.

وجمع المنتدى مسؤولين حكوميين ومحافظي بنوك مركزية وقادة مؤسسات مصرفية واستثمارية وتكنولوجية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وركزت مناقشاته على تعزيز التعاون المصرفي والاستثمار العابر للحدود، وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

وتناول برنامج الاجتماعات لهذا العام عدداً من القضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد والأسواق المالية العالمية، من بينها الاستقرار المالي، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل البنية التحتية المالية، والمدفوعات عبر الحدود، والأمن السيبراني، والمخاطر السيادية. وأتاحت المشاركة لوفد KIB متابعة أبرز المستجدات في الصناعة المصرفية، وتبادل الآراء مع صناع السياسات وقادة المؤسسات المالية، واستكشاف مجالات التعاون في التمويل والاستثمار والتحول الرقمي وإدارة المخاطر.

حضور مصرفي كويتي وفرص لتعزيز التعاون

كما شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في حفل استقبال نظّمه اتحاد مصارف الكويت للبنوك الكويتية في فندق كابيلا بانكوك، بحضور مسؤولين وقيادات من القطاعين المصرفي والاستثماري والوفود المشاركة. وأتاح الحفل فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية المشاركة، وتبادل وجهات النظر بشأن مجالات التعاون والشراكات المحتملة.

واختُتمت الاجتماعات بإصدار اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية وثائقهما الختامية، التي عرضت نتائج مناقشاتهما بشأن تطورات الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وقضايا التنمية.

وتأتي مشاركة KIB في هذه الاجتماعات امتداداً لحضوره في المحافل المصرفية والاقتصادية المحلية والدولية، وحرصه على مواكبة التحولات التي تشهدها الصناعة المالية، وتطوير علاقاته مع كبرى المؤسسات المالية في العالم، بما يدعم فرص التعاون ويعزز إسهامه في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.