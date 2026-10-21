سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (HSBC) المصرفية العالمية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (HSBC) المصرفية العالمية جورج الحداري

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (HSBC) المصرفية العالمية جورج الحداري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية واستعراض الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة بين الطرفين بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.

حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح.