“بوبيان” و”ماستركارد” يوقعان اتفاقية استراتيجية لتمكين التكنولوجيا المالية في الكويت

المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بوبيان صالح المنصور

وقع بنك بوبيان وماستركارد اتفاقية جديدة تهدف إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار تعاونهما الاستراتيجي الذي يعكس التزامهما المشترك بدعم الابتكار والمساهمة في نمو منظومة التكنولوجيا المالية في الكويت.

وتتيح الاتفاقية للجانبين استكشاف فرص جديدة للتعاون وتطبيق حلول مبتكرة، للاستفادة من البنية التحتية المصرفية المتطورة والخبرات التشغيلية والتنظيمية لـ “بوبيان”، إلى جانب الشبكة العالمية والإمكانات التكنولوجية التي تمتلكها ماستركارد في مجال المدفوعات، ما يعزز كفاءة الخدمات المالية الرقمية ويدعم تقديم تجارب أكثر سهولة وأماناً للعملاء.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، والرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية في ماستركارد، مارك إليوت، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي ماستركارد.

شراكة تدعم الابتكار

وبهذه المناسبة، قال مدير عام منتجات الأفراد وأداء الأعمال في بنك بوبيان، صالح المنصور، “تُظهر الاتفاقية أهمية التعاون المستمر الذي يجمع بوبيان وماستركارد، ما يعكس رؤيتهما المشتركة تجاه مستقبل الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية، ويتيح توظيف خبرات الطرفين في الابتكار والمساهمة في تطوير القطاع المالي والتكنولوجي في الكويت.”

وأضاف “إن دعم شركات التكنولوجيا المالية يمثل أحد الركائز الرئيسية في توجه “بوبيان” وذلك من خلال مساعدتها على تحويل أفكارها إلى حلول قابلة للتطبيق والنمو، ومساندتها في مختلف مراحل الانطلاق والتوسع.”

عبدالله التويجري ومارك إليوت عقب توقيع الاتفاقية

بنية مصرفية متكاملة

وأوضح المنصور “يمكن لشركات التكنولوجيا المؤهلة الاستفادة من برنامج “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) الذي يقدمه بنك بوبيان، بما يتيح لها تطوير منتجات أكثر كفاءة وبوتيرة أسرع، والتركيز بشكل أكبر على الارتقاء بجودة حلولها وتجارب المستخدمين، ضمن إطار يضمن أعلى معايير الحوكمة والأمن والامتثال للمتطلبات التنظيمية.”

وتشمل الحلول المتاحة ضمن هذا البرنامج خدمة إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية BIN Sponsorship التي تُمكّن الشركات من إصدار منتجاتها الخاصة من البطاقات والمدفوعات، وخدمة أجهزة الصرّاف الآلي كخدمة، ATM as a Serviceالتي تتيح لمستخدمي المحافظ الرقمية السحب النقدي من دون بطاقة عبر الربط بشبكة “بوبيان”، إلى جانب خدمة رقم الحساب المصرفي الافتراضي (Virtual IBAN)، لتمكينهم من استقبال التحويلات المصرفية مباشرة في محافظهم الرقمية.

وأشار إلى أن مبادرة Empower by Boubyan تمثل نموذجاً آخر لدور البنك في دعم الشركات التقنية لتعزيز جاهزيتها للتوسع وحضورها في السوق.

وأكد المنصور أن هذه النماذج تجسد رؤية “بوبيان” في بناء منظومة تقنية متكاملة تدعم شركات التكنولوجيا المالية في مختلف مراحل تطورها، ما يعزز من مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي. ويواصل البنك توسيع شراكاته مع مؤسسات عالمية رائدة، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الخدمات المصرفية المالية ويدعم جاهزية السوق المحلي للمرحلة المقبلة.

خبرات عالمية

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية في ماستركارد مارك إليوت “تسهم البنية التحتية المتقدمة في الكويت والتوسع المتواصل في تبني المدفوعات الرقمية في خلق فرص جديدة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. ويعكس تعاوننا مع بنك بوبيان هذا الالتزام المشترك بدعم هذا التقدم وتعزيز مساهمة التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الرقمي للدولة.”

وأضاف “تتمتع ماستركارد بخبرة واسعة في مختلف جوانب قطاع المدفوعات، بما في ذلك فهم تطور تقنيات المدفوعات والمعايير وتوقعات العملاء. لذا نسعى من خلال هذا التعاون إلى مشاركة هذه الخبرات لدعم تطوير حلول تكنولوجيا مالية تسهم في تعزيز التجارة وتمكين مزيد من الأفراد والشركات من تحقيق إمكاناتهم في النمو والازدهار.