“زين” تُجدّد دعمها لملتقى “كفو” لتمكين الشباب وصناعة مُستقبل الكويت

فيصل الدويهيس ود. فاطمة الموسوي مع فريق زين

أعلنت زين الكويت عن مواصلة شراكتها مع منصّة “كفو” ودعمها لملتقى “كفو 2026″، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “من التنمية إلى الصمود – شباب الكويت يصنع المستقبل”، وذلك يوم 26 أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة، وبمشاركة نخبة من القيادات الشبابية والخبراء وصُنّاع القرار وروّاد الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص.

تم الإعلان في مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة في الشويخ، بحضور رئيس فريق الشراكات المُجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس، والرئيس التنفيذي لمنصّة “كفو” د. فاطمة الموسوي، وفريق زين.

ويأتي هذا الدعم امتداداً لالتزام زين بتمكين الشباب الكويتي وتعزيز دورهم في قيادة مسيرة التنمية والابتكار، من خلال دعم المنصّات الوطنية التي تجمع الطاقات الشبابية والخبرات المتخصصة وصُنّاع القرار، وتفتح آفاقاً جديدة للحوار وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للكويت.

ويُشكّل ملتقى “كفو” منصّة حوارية تجمع الشباب مع القيادات والخبراء لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تُشكّل مستقبل الكويت، حيث تتناول نسخة هذا العام مجموعة واسعة من المحاور التنموية، تشمل الأمن المائي والطاقة والغذاء، والرياضة والصحة والتغذية، وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والمرونة السيبرانية، والتنمية الاقتصادية واستمرارية الأعمال، والتعليم والفنون والثقافة.

وفي إطار مشاركتها في الملتقى، ستنضم زين إلى جلسة حوارية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي والمرونة السيبرانية، تستعرض خلالها خبراتها في توظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز الأمن السيبراني، وتُسلّط الضوء على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية البيئة الرقمية، بما يُعزّز جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة.

وتعكس هذه المشاركة توجّه زين الاستراتيجي نحو تسريع التحوّل الرقمي وتبنّي الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير المهارات الرقمية للشباب، إيماناً منها بأن إعداد جيل يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة يُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتندرج هذه المشاركة ضمن مسار تعاون أوسع يجمع زين ومنصّة “كفو” في دعم المبادرات الشبابية ذات الأثر المستدام، حيث شهدت الشراكة إطلاق ودعم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تُشجّع الابتكار المجتمعي وتُحفّز الشباب على تطوير حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية، بما في ذلك “تحدي الاستدامة” ومبادرات الحد من الهدر وتعزيز الوعي البيئي.

وتؤمن زين بأن تمكين الشباب يتجاوز توفير الفرص التعليمية والتدريبية، ليشمل إشراكهم بصورة فاعلة في صياغة الحلول والمساهمة في صنع القرار، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتهيئة بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “كويت جديدة 2035” في بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة والابتكار.

ويستمر ملتقى “كفو 2026” من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة والنصف مساءً، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية، إلى جانب استعراض أبرز مشاريع منصّة “كفو” ومبادراتها خلال العام، وتسليط الضوء على التجارب والأفكار التي تُسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الوطنية.