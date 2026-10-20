دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يطيح برشلونة و”ريمونتادا” ليفربول وسيتي يتدارك

لاعبو باريس سان جرمان يجتفلون بتسجيل هدف

كرس باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب، عقدته لبرشلونة الإسباني عندما تغلب عليه 4-2، وقلب ليفربول الإنكليزي الطاولة على فياريال الإسباني وأطاحه 4-3، وسحق مانشستر سيتي الإنكليزي أيك أثينا اليوناني 5-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري ابطال أوروبا في كرة القدم.

في ملعب بارك دي برانس في باريس، سجل ديزيريه دويه (38) ولوكا هيرنانديز (72) والبرتغالي فيتينيا (81) والإسباني فابيان رويس (86) أهداف سان جرمان، وتشافي إسبارت (55)، ولامين جمال (79) هدفي برشلونة.

وهو الفوز الثالث تواليا للنادي الباريسي في ثلاث مراحل من المسابقة القارية العريقة هذا الموسم، كما أنه الفوز الثالث تواليا على النادي الكاتالوني في المسابقة، والثاني له في آخر 5 مواجهات استضاف فيها برشلونة على ملعب “بارك دي برانس” (تعادل واحد وخسارتان).

وعزز باريس سان جرمان صدارته للمجموعة الموحدة، واضاف برشلونة غلى قائمة ضحاياه، بعدما انتزع فوزا ثمينا بالنتيجة ذاتها من مانشستر سيتي الإنكليزي في المرحلة الثانية.

في المقابل، مني برشلونة بخسارته الاولى بعد انتصارين متتاليين، والأولى ايضا في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وجاءت قبل استضافته غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الأحد المقبل.

وكان سان جرمان الطرف الأفضل في بداية المباراة، وكاد يهز الشباك في ثلاث فرص في الدقائق الخمس الأولى اثر تسديدات قوية للجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ارتدت من القائم الأيمن (2)، وعثمان ديمبيليه، وديزيريه دويه (5).

وتلقى سان جرمان ضربة موجعة بإصابة عضلية لديمبيله في الفخذ الايسر فترك مكانه للاعب برشلونة السابق فيران توريس (20).

وبدوره تلقى برشلونة ضربة قاسية بإصابة أولمو فدخل، مكانه فيرمين لوبيس (26).

ومنح دويه التقدم للنادي مستغلا كرة رأسية قطعها الدولي البرتغالي جواو نيفيش للامين جمال، فسددها بيمناه من خارج المنطقة واسكنها على يمين الحارس غارسيا (38).

وأدرك إسبارت التعادل بعدما تبادل الكرة مع لوبيس، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه داخل المرمى (55).

وزادت محن سان جرمان بإصابة كفاراتسخيليا وماركينيوس، ليتركا مكانهما لماغنيس أكليوش، والأوكراني إيليا زابانيي (59).

وحرم القائم الايسر توريس من هز الشباك، بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من حكيمي (72).

ونجح هرنانديز في إعادة التقدم لسان جرمان بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها دويه (72).

وأدرك جمال التعادل لبرشلونة عندما استغل كرة خاطئة من وارن زاير-إيمري، فتوغل داخل المنطقة وسددها بإبهام قدمه اليسرى داخل المرمى (79).

لكن فرحة برشلونة لم تدم سوى دقيقتين، حيث استغل فيتينيا كرة أبعدها جيرارد مارتين، برأسه اثر تمريرة عرضية لحكيمي فسددها قوية بيمناه وأسكنها على يسار الحارس غارسيا (81).

ووجه رويس الضربة القاضية لرجال المدرب الألماني هانزي فليك بتسجيله الهدف الثالث اثر تمريرة لحكيمي (86).

“ريمونتادا” ليفربول وتدارك سيتي

في ملعب أنفيلد، فاجأ فياريال أصحاب الأرض يهدف مفاجئ من ميكوتادزه في الدقيقة الرابعة بعد خطأ فادح بتمريرة عكسية بالرأس من القائد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك حاول إعادتها إلى حارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون بيكر.

وضاعف الضيوف النتيجة عندما انفرد كاردونا بالحارس البرازيلي وأودع الكرة في الشباك (29).

لكن ليفربول قلص سريعا النتيجة بهدف من رأسية للأرجنتيني ماك أليستير اثر تمريرة من الدولي اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس(36)، وفي آخر أنفاس الشوط الأول عدل أراوخو، المعار من برشلونة الإسباني، النتيجة بعدما تابع برأسية كرة عرضية لريو نغوهوما كانت في طريقها الى اللخروج (45+2).

وتكفل أليستير بمنح التقدم إلى ليفربول بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لنغوهوما (65)، قبل أن يوقع البديل فيرتس الهدف الرابع بتسديدة قوية اثر تمريرة من الدولي الهولندي الآخر كودي خاكبو (68).

وأنعش أولواسيي آمال “الغواصات الصفراء” بالعودة بهدف ثالث من تسديدة من منطقة الجزاء (87)، لكنهم عجزوا عن ذلك في آخر الأنفاس.

وفي لقاء آخر، قادت ثلاثية لفيل فودن سيتي إلى استعادة توازنه قاريا، وسجلها في الدقائق 34 و65 و76 بعدما افتتح إيليوت أندرسون التسجيل (12)، وسجل الفرنسي ريان شرقي الهدف الثالث (57)، فيما سجل الالباني ستافرو بيلو الهدف الوحيد للضيوف (52).

وأعاد المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي فريقه بوروسيا دورتموند الألماني إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه صباح الأذربيجاني 2-1.

وفرط فنربهتشه التركي في فوزه الأول عندما تقدم على ضيفه سلافيا براغ 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة عندما سجل الضيوف هدف التعادل.

وسقط بورتو البرتغالي على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي 0-1، وانتزع نابولي الإيطالي فوزا من بودو غليمت النروجي 4-3 هو الأول له في المسابق بعد خسارتين متتاليتين، واستعاد روما الإيطالي توازنه بعد خسارة قاسية أمام ريال مدريد الإسباني (3-4)، بفوز كبير على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-0، فيما حسم التعادل الإيجابي لقاء شتوتغارت الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني (1-1)