الداخلية: حملة أمنية موسعة بمدينة صباح الأحمد البحرية لتعزيز الانتشار الأمني وضبط المطلوبين والمخالفين

من حملة وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة الأحمدي – إدارة العمليات والدوريات – اليوم الثلاثاء حملة أمنية موسعة بمدينة صباح الأحمد البحرية لتعزيز الانتشار الأمني وضبط المطلوبين والمخالفين ومكافحة الظواهر السلبية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الحملة نفذت بمشاركة لجنة الظواهر السلبية حيث أسفرت عن تحرير (127) مخالفة مرورية وضبط (16) شخصا من المطلوبين والمتغيبين و (11) شخصا لا يحملون أي إثبات هوية و(8) أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل و (3) أشخاص من الباعة الجائلين وشخص بحوزته مواد مخدرة.

كما أعلنت عن ضبط شخص بحوزته مواد مسكرة وآخر مطلوب للطب النفسي وضبط مركبتين مطلوبتين قضائيا وقطع التيار الكهربائي عن (3) قسائم تستخدم لسكن العزاب من قبل لجنة الظواهر السلبية.

وأكدت أنه تم إحالة المضبوطين والمخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.