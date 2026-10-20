وزير الدفاع التركي: القوات التركية ستبقى في العراق وسوريا إلى حين “ضمان أمن الحدود”

وزير الدفاع التركي يشار غولر

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر لفرانس برس إنّ بلاده ستبقي قواتها في سوريا والعراق إلى حين ضمان أمن الحدود مع جارتيها بشكل كامل.

وقال غولر في رد مكتوب على أسئلة فرانس برس “نحافظ على وجودنا العسكري في العراق وسوريا”، مضيفا “عندما نتأكد من استيفاء الشروط اللازمة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي والحدودي، ستتم مراجعة وضع مواقع انتشارنا ووجودنا في المنطقة”.

تنشر تركيا منذ سنوات قوات في شمال سوريا والعراق لاحتواء التهديد الذي يشكّله انفصاليون من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية عند حدودها.

لكن الوضع تبدّل في العامين الأخيرين مع تولي حكومة جديدة متحالفة مع أنقرة السلطة في سوريا في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد وبعدما تحرّكت تركيا لطي صفحة نزاعها الذي استمر عقودا مع حزب العمال الكردستاني.

وقال غولر “بمجرّد القضاء التام على التهديد الإرهابي في المنطقة وضمان أمن الحدود وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وموحد على جميع أنحاء سوريا دون استثناء، ستتم إعادة تقييم وضع قواتنا”.

عندما سقط حكم الأسد، كانت تركيا تنشر ما بين 16 ألفا و18 ألف جندي في شمال سوريا، بحسب مسؤول تركي. لكن لم ترد مذاك أي أرقام موثوق بها بشأن عدد الجنود المنتشرين في سوريا، رغم أن مسؤولا تركيا أفاد الشهر الماضي بأن المحادثات جارية لتحديد وضعهم القانوني في البلاد.

لكن غولر رفض الحديث عن أي خطط مستقبلية.

وقال “في هذه المرحلة، لن يكون من المناسب وضع تقييم مسبق بشأن خطط الانتشار أو القواعد العسكرية التي لم تُعلن بعد”.

وأضاف أن “التعامل مع المسائل المرتبطة بالوضع المستقبلي للقوات التركية في سوريا سيتم عبر أخذ سيادة سوريا وسلامة أراضيها في الحسبان والتفاهم المتبادل بين البلدين والظروف الأمنية الميدانية وتطوّر التهديد الإرهابي”.

وفق الاحتياجات

تنفذ القوات التركية أيضا عمليات منذ مدة طويلة في شمال العراق، حيث تجري بانتظام عمليات عبر الحدود وتنفّذ غارات جوية على مخابئ حزب العمال الكردستاني بينما تحتفظ بقواعد عسكرية لها هناك، وهو أمر يرخي بظلاله على العلاقات بين أنقرة وبغداد.

تنتشر قوات هناك منذ العام 2015 وباتت تعد اليوم ما بين 800 وألف عنصر، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي فرانس برس.

وبينما لم يكشف عن أية أرقام، قال غولر إن أعداد الجنود في العراق وسوريا تُقيَّم بناء على الاحتياجات الميدانية.

وقال “لن يكون تقييم وجودنا العسكري في العراق وسوريا دقيقا بناء على تعداد القوات فحسب. هيكل قواتنا وتموضعنا الميداني يتحددان وفق الاحتياجات” المرتبطة بمستوى التهديد وأمن الحدود والتطورات على الأرض.

ومع تقدّم مسار السلام المرتبط بحزب العمال، دمّر المقاتلون الأكراد أسلحة أثناء مراسم رمزية أقيمت العام الماضي وأخلوا هذا الشهر أربع قواعد في شمال العراق، في خطوة أكدتها الاستخبارات التركية.

وقال غولر إن إنجاح هذا المسار بشكل مستدام يتطلب أن يطبّق حزب العمال الكردستاني “بشكل كامل قراره حل نفسه” مع مراقبة تركيا “بدقّة المراحل القادمة من العملية” دون أن تتخلى عن حذرها.

وكما هي الحال مع سوريا، تراقب تركيا من كثب جهود العراق “لنزع سلاح المليشيات وإخضاعها لسيطرة الدولة”، بحسب ما أكد غولر، مشيدا بالنجاحات الأخيرة التي تحققت في منطقة سنجار.

أمهل العراق الفصائل الموالية لإيران حتى 30 حزيران/يونيو لتسليم أسلحتها للدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده واشنطن هناك.

وعقب التحرّك الناجح في سنجار، أعلنت تركيا الشهر الماضي أنها ستسلّم السيطرة على قاعدة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل في الشمال “تدريجيا” إلى بغداد، من دون تحديد جدول زمني لذلك.

وقال غولر إن تركيا ستواصل دعم العراق وتنوي “رفع مستوى التعاون العسكري والأمني بين البلدين” خلال الفترة المقبلة.