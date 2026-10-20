وزير العدل: تولي المناصب القضائية الرفيعة أمانة وطنية تتصل بمكانة السلطة القضائية ورسالتها السامية

وزير العدل ناصر السميط

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء أن تولي المناصب القضائية الرفيعة أمانة وطنية عظيمة تتصل بمكانة السلطة القضائية ورسالتها السامية في إرساء العدل وصون الحقوق والحريات.

جاء ذلك في تصريح للوزير السميط بمناسبة تعيين المستشار أول هاني الحمدان رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز والمستشار أول ضرار الوقيان بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس محكمة التمييز ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أول طارق الجابر بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف وعضوا في المجلس الأعلى للقضاء وأدائهم اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأعرب الوزير السميط عن خالص التهنئة لهم بالثقة الأميرية الغالية مشيدا بكفاءتهم القانونية ومسيرتهم القضائية وما يتمتعون به من علم ورجاحة رأي. وأعرب عن ثقته بأنهم أهل لهذه الأمانة وتمنياته لهم التوفيق والسداد في تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في إحداث نقلة نوعية في أداء المنظومة القضائية وترسيخ العدالة وصون الحقوق والحريات.

وأكد أن وزارة العدل كانت وستضع كافة إمكاناتها في خدمة مرفق القضاء وتوفير سبل الدعم الإداري والمالي والتقني اللازمة لحسن سير العدالة وتهيئة الظروف الملائمة لأداء رسالته مشددا على أن دعم القضاء واحترام استقلاله مسؤولية ثابتة تلتزم بها الوزارة في جميع أعمالها.