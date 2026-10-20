هيئة البيئة: نسعى لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية

ورشة عمل "خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة"

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الثلاثاء سعيها لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية في دولة الكويت ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع حوادث التلوث البحري بمختلف أنواعها والتعاون مع الجهات المعنية في البلاد لضمان فاعلية الاستجابة.

وقالت رئيس قسم رصد مياه البحر في ادارة رصد جودة المياه بالهيئة الدكتورة لجين الصايغ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تنظم ورشة عمل (خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة) على مدار يومين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية بالبلاد.

وأضافت الدكتورة الصايغ أن الورشة تهدف إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية.

وأوضحت أن الورشة تهدف أيضا إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية.

ولفتت إلى أن الورشة يشارك فيها جهات وطنية عدة ذات العلاقة إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والخبراء والمختصين بما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.

وأكدت الصايغ أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات نظرا لطبيعة الحوادث وما يترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية ما يجعل من التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد عناصر أساسية لضمان فاعلية الاستجابة.

وأعربت عن أملها بأن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها.