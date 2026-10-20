بنك الكويت الوطني يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2026

عصام الصقر وصلاح الفليج وسليمان المرزوق وخالد الساير وعبدالمحسن الرشيد في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت

اختتم وفد بنك الكويت الوطني مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي لعام 2026، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز حضوره في أبرز المحافل الاقتصادية والمالية العالمية ومواصلة دوره الفاعل في الحوار الاقتصادي الدولي.

وترأس وفد البنك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر، وضم كلاً من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ عمر بو حديبة، ورئيس المؤسسات المالية السيد/ خالد الساير، ورئيس الاتصال الرقمي السيد/ عبدالمحسن الرشيد.

عصام الصقر مع وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون وسفير الكويت لدى تايلند الدكتور مشعل المنصور وقيادات البنوك الكويتية في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت

وشارك وفد البنك في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، في فندق كابيلا بانكوك تحت رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وبحضور نخبة من القيادات المصرفية العالمية، إلى جانب رؤساء البنوك الكويتية ومحافظي البنوك المركزية العربية، وعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر حفل الغداء الذي أقامه سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلند، الدكتور مشعل المنصور، في فندق إنتركونتيننتال بانكوك على شرف الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات، حيث شكل مناسبة لتبادل الآراء حول أبرز القضايا الاقتصادية والمالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، إلى جانب تعزيز التواصل بين ممثلي الجهات الكويتية المشاركة.

عصام الصقر مترئساً وفد بنك الكويت الوطني في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي

وعلى هامش الاجتماعات السنوية شارك الوفد في مناقشات المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة للتعاون المالي والتجاري ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة.

صلاح الفليج وسليمان المرزوق خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي

لقاءات وفعاليات

وشارك وفد الوطني في عدد من الجلسات والفعاليات المصاحبة للاجتماعات السنوية التي جمعت كبار صناع القرار الاقتصادي والمالي من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الاجتماعات أبرز المستجدات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مستقبل أسواق المال والقطاع المصرفي، وآفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بحث خلالها فرص التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول أبرز التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي.

عصام الصقر مع وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وسفير الكويت لدى تايلند الدكتور مشعل المنصور وحمد المرزوق ومي المضف وعبدالله السميط

كما شارك الوفد في الندوة السنوية التي تنظمها مجموعة الثلاثين (G30)، والتي تجمع محافظي البنوك المركزية والرؤساء التنفيذيين للقطاع المالي العالمي والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين لمناقشة القضايا المالية والنقدية الأكثر أهمية وتأثيراً على الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي.

وحضر وفد البنك كذلك الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي (IIF)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للحوار بين المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، حيث تناول الاجتماع أبرز القضايا المرتبطة بالاستقرار المالي، والسياسات الاقتصادية، والتحديات التي تواجه القطاع المالي العالمي.

عصام الصقر متوسطاً علي خليل وعبداللطيف النصف

منصة للحوار الاقتصادي العالمي

وتُعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أهم وأكبر التجمعات الاقتصادية والمالية العالمية، حيث تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، بهدف مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام العالمي.

خالد الساير في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت

وشهدت اجتماعات هذا العام مناقشات موسعة حول آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي، ودور إصلاحات الحوكمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب التحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية والقطاع المصرفي في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.

كما تضمنت الاجتماعات أعمال عدد من اللجان الرئيسية، من بينها لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، إضافة إلى العديد من الندوات والجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية الراهنة.

عصام الصقر ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وسفير الكويت لدى تايلند الدكتور مشعل المنصور مع قيادات البنوك الكويتية في حفل غداء سفارة الكويت في تايلند

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال مشاركته السنوية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزامه بمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم دوره الريادي ويسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتطوير خدماته المصرفية، فضلاً عن دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في الكويت والمنطقة.

كما تمثل هذه الاجتماعات فرصة مهمة للبنك لتبادل الخبرات والرؤى مع كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والقيادات المصرفية العالمية، والاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية على مستوى العالم.

عصام الصقر وعبدالله السميط وشيخة العيسى

ويتمتع بنك الكويت الوطني بحضور عالمي واسع يمتد عبر 13 دولة في أربع قارات، كما يتميز بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني بين البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقييم مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث: «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز».