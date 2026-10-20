شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تفتتح أول فرع لـ INTERSPORT RUN في الكويت بحديقة الشهيد - المرحلة الثالثة

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح أول فرع لـ انترسبورت ران INTERSPORT Run في الكويت، متخصص بمستلزمات رياضة الركض، وذلك في حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة. ويقدّم الفرع تجربة متكاملة للعدائين ومحبي رياضة الركض تتجاوز توفير الأحذية والملابس المتخصصة للركض، لتشمل أنشطة مجتمعية تفاعلية تعزز روح المشاركة، وتشجّع أفراد المجتمع على ممارسة الركض وجعله جزءًا من نمط حياتهم اليومي.

يوفر فرع انترسبورت ران INTERSPORT Run في حديقة الشهيد، إحدى أبرز الوجهات الخارجية في الكويت، مجموعة متكاملة من أحذية الركض والملابس والإكسسوارات الرياضية التي تلبي احتياجات العدّائين من مختلف المستويات، إلى جانب الهواة، ومحبي هذه الرياضة. كما يضم الفرع جهازاً متطوراً لمسح القدم، يساعد العملاء على اختيار أحذية الركض المناسبة لاحتياجاتهم. كما يشمل الفرع أيضاً ركناً للترطيب، يتيح للعدائين وزورا الحديقة التوقف لتعبئة المياه والترطيب، واستعادة نشاطهم.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، سينظم الفرع سباقات دورية لأفراد المجتمع داخل الحديقة، بهدف تشجيعهم على ممارسة رياضة الركض وتعزيز نمط حياة أكثر نشاطاً.

توفر حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة بيئة مناسبة لممارسة رياضة الركض، بما في ذلك مضمار يمتد لمسافة تصل إلى 2,400 متر وسط مساحات خضراء في الهواء الطلق، مما يجعلها وجهة مثالية لـ انترسبورت INTERSPORT وللعدائين ومحبي الأنشطة الرياضية.

تتواجد فروع إنترسبورت INTERSPORT في الكويت في كل من مروج، والأفنيوز، وأكاديمية رافا نادال، ومول العاصمة، ومجمع التلال، والأندلس مول، ومنتجع ونادي SVN الصحي، والخيران مول، بالإضافة إلى الفرع الجديد في حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة. كما يمكن للعملاء التسوق عبر الموقع الإلكتروني www.intersport.com.kw وعبر تطبيق INTERSPORT Store.