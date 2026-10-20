“بوبيان” يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في بانكوك

وزير المالية .د. يعقوب الرفاعي ومحافظ "المركزي" باسل الهارون وسفير الكويت لدى تايلند د. مشعل المنصور ووفد "بوبيان" برئاسة الماجد

اختتم وفد بنك بوبيان مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، في إطار حرص البنك على المشاركة في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، ومتابعة القضايا والتوجهات المؤثرة في مستقبل القطاع المصرفي.

وترأس وفد البنك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، وضم كل من الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد، ومدير عام مجموعة تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسر الغانم.

لقاءات ثنائية

وعلى هامش الاجتماعات، أجرى وفد “بوبيان” عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات المالية والبنوك العالمية، تناولت آفاق التعاون وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية والمالية، والقضايا التي تؤثر في مستقبل الصناعة المصرفية، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات وتطوير الحلول والممارسات المصرفية بما يدعم كفاءة القطاع ويواكب متطلبات الأسواق.

كما استعرض الوفد تجربة البنك في تطوير نموذج مصرفي يواكب التحولات في القطاع، مستنداً إلى خبرته في الصيرفة الإسلامية وتوظيفه للتقنيات الرقمية في تطوير خدماته وحلوله. كما استعرض ما حققه البنك في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، ودوره في دعم نمو الاقتصاد الرقمي في الكويت وتطوير الخدمات المصرفية الشخصية والشركات.

وتطرق الوفد إلى رؤية البنك للمرحلة المقبلة ومسيرته نحو التحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح تطوير نموذج الأعمال وتجربة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات، بما يدعم قدرته على مواكبة المتغيرات والاستفادة من فرص النمو.

وعلى هامش الاجتماعات، حصد “بوبيان” ثلاث جوائز عالمية من مجلة “غلوبل فاينانس”، هي: “أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية”، و”البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً”، و”أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية”. ويعكس هذا التتويج اتساع نطاق ريادة “بوبيان” وتميزه، وقدرته على ترجمة هذا التطوير المستمر إلى خدمات وحلول تواكب احتياجات العملاء وترسخ مكانته عالمياً.

وفد بوبيان من اليمين: عبدالله المحري وعادل الماجد ومحمد الجاسر الغانم وأحمد الفهد

تعزيز التواصل الدولي

وشارك وفد “بوبيان” في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، وبمشاركة وزير المالية أ.د. يعقوب يوسف الرفاعي، وسفير دولة الكويت لدى مملكة تايلاند الدكتور مشعل المنصور، إلى جانب عدد من محافظي البنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وكبار القيادات التنفيذية في المؤسسات المالية والمصرفية، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم.

كما حضر الوفد حفل الغداء الذي أقامه سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلاند، تكريماً للوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات السنوية، بحضور محافظ بنك الكويت المركزي ووزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المالي والمصرفي الكويتي.

منصة للحوار الاقتصادي العالمي

وتُعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي من أبرز المحافل الاقتصادية والمالية، إذ تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وتوفر الاجتماعات مساحة دولية لتبادل الرؤى حول السياسات المالية والاقتصادية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في التعامل مع المتغيرات، ودعم فرص النمو والاستقرار على المدى البعيد، بما يمنح المؤسسات المشاركة رؤية أوضح للاتجاهات التي تعيد تشكيل الاقتصاد والصناعة المصرفية عالمياً.

وتعزز مشاركة “بوبيان” في الاجتماعات حضوره في الحوار الاقتصادي العالمي، وتتيح له التواصل مع الشركاء الدوليين ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي. كما تدعم مواكبته للتطورات العالمية والاستفادة من الممارسات الدولية في تطوير خدماته المصرفية وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات عملائه بكفاءة وفاعلية.