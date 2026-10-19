بنك بوبيان يحقق 80.7 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية

رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد

أعلن بنك بوبيان نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أرباحاً صافية بلغت 80.7 مليون دينار كويتي، بنمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبربحية 16 فلساً للسهم.

وارتفعت أصول البنك خلال الفترة ذاتها إلى 11 مليار دينار كويتي، بنمو 8% على أساس سنوي، فيما بلغت محفظة التمويل 8.4مليار دينار كويتي، بزيادة 10%، كما بلغت الأرباح التشغيلية 110 مليون دينار كويتي، بنمو 9%.

كفاءة الأداء

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان، عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع، أن النتائج والمؤشرات المُعلنة تعكس قدرة البنك على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، ليعزز مع ذلك من استراتيجيته للنمو المستدام، مدفوعاً بنموذج أعمال مميز، استطاع من خلاله تعزيز الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على الإدارة المُثلى للموارد لزيادة معدلات الربحية، والإلتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن “بوبيان” يُركز على جودة النمو واستدامته، من خلال مواصلة تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف القنوات، إلى جانب تطوير حلول إدارة الثروات، بما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتطلعاتهم. كما تعكس الإنجازات والتقديرات التي حققها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً ترسيخ حضوره في مجالات الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الإسلامي.

وأوضح أن إصدار صكوك مضاربة بقيمة 90 مليون دينار كويتي – أول إصدار صكوك خاص للبنك بالعملة المحلية، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، يمثل إضافة مهمة إلى أدوات التمويل والاستثمار في السوق المحلي، ويدعم كفاءة الهيكل الرأسمالي وخطط النمو المستقبلية، مما يؤكد ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي للبنك ومكانته في أسواق المال.

وتابع “نواصل العمل على تعزيز جاهزية البنك للمرحلة المقبلة، وترسيخ مرونته المالية والتشغيلية، والاستثمار في قدراته الرقمية والبشرية، ونتطلع إلى استكمال العام وفق أولويات واضحة، مستندين إلى متانة المركز المالي للبنك والتزام فرق العمل بتنفيذ أولوياتها”.

واختتم الشايع قائلاً “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى مساهمينا وعملائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة، وإلى الإدارة التنفيذية والموارد البشرية للبنك على جهودهم والتزامهم، وسيواصل بوبيان ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والعمل على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في الكويت والمنطقة”.

تطوير القدرات وتنويع الحلول

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد، إن البنك يواصل تطوير قدراته المؤسسية والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءاته التشغيلية، وذلك بالتزامن مع تطوير الخدمات والحلول المُقدمة لمختلف شرائح العملاء، بما يدعم تطور أعماله ويدفع بكفاءة الأداء ويراعي التطورات المتسارعة في الأسواق.

وأضاف أن “بوبيان” يمضي في تنفيذ استراتيجية التحول المؤسسي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نموذج العمل ورفع كفاءة مختلف الإدارات، بما يدعم بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بهذه التقنيات. ويأتي ذلك مع الاستثمار في تطوير مهارات فرق العمل وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، حيث ينفذ البنك برامج تدريبية متخصصة لقياداته التنفيذية، بهدف تعزيز معرفتهم بالتطبيقات واستكشاف سبل توظيفها في بيئة العمل، ضمن أُطر الحوكمة وحماية البيانات.

وحول تنويع مصادر التمويل، تابع الماجد “أتم البنك صفقة تسهيلات تمويلية مجمعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ولمدة ثلاث سنوات، بقيادة بنك HSBC، بمشاركة عدد من كبرى البنوك الصينية، في خطوة تعزز حضور بوبيان في أسواق التمويل العالمية”.

وأوضح أن البنك يعمل على توسيع شراكاته الاستراتيجية مع جهات من مجالات وقطاعات متعددة، بما يتيح لعملائه الاستفادة من عروض ومزايا، إلى جانب استمرار أداء دوره المجتمعي من خلال فعاليات ومبادرات موجهة وداعمة لمختلف القطاعات والشرائح وتعكس التزامه بخدمة المجتمع.

وأشار الماجد إلى أن بوبيان يعزز دوره كشريك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز تواصلهم بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي خدمات متخصصين، تدعم مختلف جوانب أعمالهم، وتواكب احتياجاتهم المتغيرة. علاوة على ذلك، توسيع شراكاته الاستراتيجية مع جهات من مجالات وقطاعات متعددة، بما يتيح لعملائه الاستفادة من مزايا وخدمات متنوعة.

واختتم الماجد مؤكداً أن بنك بوبيان سيواصل التركيز على محركات النمو الرئيسية، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والكوادر البشرية، بما يدعم استدامة أداء البنك ويعزز تنافسيته، ويرسخ مكانته كبنك قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو.

إنجازات متتالية

واصل “بوبيان” تعزيز حضوره الريادي على مستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحصوله على العديد من الجوائز المرموقة من مؤسستي “غلوبل فاينانس” و”يورومني” في مختلف المجالات كاعترافاً دولياً بشمولية النموذج المصرفي الذي يتبناه “بوبيان” في تطوير أعماله ونجاحه في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة.

مشاركات ولقاءات

شارك مؤخراً السيد عادل الماجد في حلقة نقاشية مصرفية مغلقة استضافها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلة “غلوبل فاينانس، لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي، وأبرز التحولات المؤثرة في مستقبل الصناعة المصرفية، والأولويات اللازمة لمواصلة تعزيز متانة ومرونة القطاع على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

يواصل “بوبيان” الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراته، من خلال ورش ومحاضرات متخصصة ينظمها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. كما يعزز البنك شراكاته مع مؤسسات التعليم العالي وتبادل الخبرات معها، مما يُسهم في إعداد وتهيئة الكوادر الشابة لسوق العمل وإكسابهم مهارات تواكب القطاع المالي وتدعم مساراتهم المهنية.